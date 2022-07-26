150 kişilik ekip, Murat Nehri'nde kaybolan vatandaşı arıyor - Son Dakika
Üye Girişi

150 kişilik ekip, Murat Nehri'nde kaybolan vatandaşı arıyor

26.07.2022 10:52
150 kişilik ekip, Murat Nehri'nde kaybolan vatandaşı arıyor

Bingöl'ün Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde bir çocuğu kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan vatandaş, yaklaşık 2 gündür 150 kişiden oluşan ekip tarafından aranıyor.

Bingöl'ün Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde bir çocuğu kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan vatandaş, yaklaşık 2 gündür 150 kişiden oluşan ekip tarafından aranıyor.

Olay, Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde pazar günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Nehri civarında aileleri ile pikniğe giden Aydın Tutkal ve arkadaşı Mücahit Keser, yine orada piknikte olan bir çocuğunun suya girdiğini gördü. Çocuğun bir süre gözden kaybolmasıyla Tutkal ve Keser suya atlayarak çocuğu kurtarmaya çalıştı. İkilinin mücadelesiyle çocuk, sudan çıkarıldı. Suyun akıntısı ile yorulan iki arkadaştan Tutkal akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen İl AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri nehirde arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 gündür süren arama çalışmalarında henüz Aydın Tutkal bulunamazken, 150 kişiden oluşan ekip, arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - BİNGÖL

YORUMLAR
500
Nehirdeki kız çocuğunu kurtarırken akıntıya kapılan kişi aranıyor Nehirdeki kız çocuğunu kurtarırken akıntıya kapılan kişi aranıyor Nehirde akıntıya kapılan çocuğu kurtardıktan sonra kaybolan oto tamircisi aranıyor Nehirde akıntıya kapılan çocuğu kurtardıktan sonra kaybolan oto tamircisi aranıyor
Kaynak: İHA

Murat Nehri, Bingöl, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 150 kişilik ekip, Murat Nehri'nde kaybolan vatandaşı arıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:52 Köpek balığı saldırısında ne yapılmalı? Deniz koruma bilimcisi David Shiffman yapılması gerekenleri anlattı
10:44 Kriz kâhini olarak anılan Prof. Dr. Nouriel Roubini: 1970'ler ve 2008'dekinden çok daha kötüsü yaşanabilir
10:30 Çarptığı kişinin ölümüne neden olan Brezilyalı yıldız futbolcu alkol testine girmeyi reddetti
10:11 Kene kabusuna karşı hamle! Türkiye'nin çeşitli illerinde yüz binlerce sülün doğaya salınacak
09:58 Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 1513 liraya çıkartıldı
09:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil TOGG'un fiyatıyla ilgili esprili yanıt
09:41 Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi getiriyor! Akşama İstanbul'da olacak
09:31 Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı
09:28 Durak haricinde otobüsten inmek isteyen yolcu, kadın şoföre saldırdı
09:28 "Beni Cumhurbaşkanına şikayet ettiler" diyen AK Parti Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı görevinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 11:02:05. #1.13#
SON DAKİKA: 150 kişilik ekip, Murat Nehri'nde kaybolan vatandaşı arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement