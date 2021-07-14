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150 Kişiye 1700 parça eşya dağıtıldı - Son Dakika

150 Kişiye 1700 parça eşya dağıtıldı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:36
150 Kişiye 1700 parça eşya dağıtıldı, System.String[]

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü, eski itfaiye binasında Keşan Belediyesi'nin açtığı Sosyal Hizmet Çadırı'nda bir basın toplantısı düzenledi.

PAYLAŞIM ÇADIRI

"Bugün yine sosyal belediyecilik adı altında kurban bayramı öncesi paylaşma çadırı paylaşmak güzeldir sloganı ile çıktığımız bu yolda, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tam arkasında eski itfaiyenin olduğu alanda dar gelirli vatandaşlarımıza bugün itibari ile ayakkabı, giyim eşyası herkesin bedenine göre, Sosyal DestekHizmetler Müdürümüz Eylem hanımın başkanlığında bu kampanyayı başlatmış bulunuyoruz.

SOSYAL HİZMET ÇADIRIMIZI TÜM MAHALLELERE TAŞIYACAĞIZ

Keşan Belediyesi olarak mağazacılık anlayışını tüm vatandaşlarımızın ayağınagetirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bu çadırın devamını da getirip, mahalle mahalle gezdirip sürdürmeyi planlıyoruz. Şu anda çarşı merkezinde başladık, ikinci el eşya olsun,çamaşır makinası, kullanmadığnız yataklar olsun hepsine talibiz. Amacımız burada dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmak. Buradan esnafımıza seslenmek istiyorum serisi bozulan ayakkabı, giyim eşyanız, atamadığınız eşyalara da talibiz. Bu eşyalarınızı sizden gelip alıp,dar gelirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Herkes bedenine göre bayramlık kıyafetini gelip bizden alabilir.

KULLANMADIĞINIZ EŞYALAR İÇİN BELEDİYEMİZİ ARAYIN

Buradan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Evinizde kullanmadığınız beyaz eşya, yatak, yorgan ne varsa bize 153 tenulaşın. Evinize gelip bu eşyaları alalım, ihtiyaç sahipleriyle buluşturalım.Bu çadırımız 16 Temmuz Cuma günü akşam üzerine kadar açık olacaktır. Tüm vatandaşlarımız yararlanabilir. Bu aldığımız eşyaları dezenfekte edin Neredeyse sıfır haline getirip halkımıza ulaştırıyoruz."

Akdemir'de 13 Temmuz 2021 Salı günü açılan Sosyal Hizmet Çadırı'nda 2 günde 150 kişiye 1700 parça eşya yardımı yapıldığını belirtti.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 150 Kişiye 1700 parça eşya dağıtıldı - Son Dakika


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