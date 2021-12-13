150 kişiyi 2 ay boyunca telefon ve internetsiz bırakan kablo hırsızları tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de 3 ilçeden 4 bin metre kablo çalarak yaklaşık 150 kişiyi 2 ay boyunca telefon ve internetsiz bırakan 2 şüpheli, JASAT tarafından yakalanarak tutuklandı.

Denizli'nin Buldan, Güney ve Çal ilçesinde toplam 13 kez kablo hırsızlığı yaparak 150 kişiyi 2 ay boyunca telefon ve internetsiz bırakan şüphelilerin yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve olayların geçekleştiği 3 ilçedeki jandarma komutanlığı ekipleri düğmeye bastı. Haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı yapan şüphelilerin hırsızlık yaptıkları yerler titizlikle incelendi. Yapılan araştırmalar sonucu şüphelilerin Z.B. ve E.S. olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri yaptığı başarılı operasyon sonucu şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

Şüphelilerin yanında bulunan otomobilde ise çaldıkları 4 bin 50 metre kablolar ele geçirildi. Şüphelileri kaçmaya fırsat vermeden çaldıkları malzemelerle birlikte yakalayan ekipler, böylelikle 13 faili meçhul olayı aydınlattı. Yakalanan Z.B. ve E.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ