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150 kovan yangında küle döndü - Son Dakika

150 kovan yangında küle döndü

18.01.2022 15:48

- 150 kovan yangında küle döndü 15 yıllık birikiminin yandığını söyleyen Cuma Tat kovanları yan yana dizdikten sonra ortasından ateş verildiğini söyledi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arıcılık yapan bir vatandaşın 15 yıllık birikimi ile aldığı 150 kovan, henüz bilinmeyen bir nedenle...

- 150 kovan yangında küle döndü

15 yıllık birikiminin yandığını söyleyen Cuma Tat kovanları yan yana dizdikten sonra ortasından ateş verildiğini söyledi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arıcılık yapan bir vatandaşın 15 yıllık birikimi ile aldığı 150 kovan, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Kızılcaoba Mahallesi Taşoluk mevkiinde arıcılık yapan 47 yaşındaki Cuma Tat, bahar aylarında arı koymak üzere 15 yıllık birikimi ile 150 adet kovan aldı. Kovanlarını arı ile doldurmanın hayalini kuran Tat'ın, dünyası aldığı telefonla başına yıkıldı. Kovanları için yaptığı barakada yangın çıktığını öğrenen Tat, itfaiye ekipleri ile birlikte alevleri söndürmek için çaba harcasa da başarılı olamadı. Ahşap kovanlardan geriye, kül yığını kaldı.

15 yıllık birikiminin bir anda yok olmasının üzüntüsünü yaşayan Tat, "Yaklaşık 15 seneden beri arıcılık yapıyorum. Birikimlerimle 150 adet kovan almıştım. Kovanlarım, çıtasında yemliğine kadar her şeyi tastamamdı. Tanesi yaklaşık 600 liraya mal olmuştu bana. İlkbaharla birlikte içine arı koymayı planlıyordum. Kovanlar için de burada bir yer yapmıştım. Akşam saatlerinde yangın çıkmış. Nedenini bilmiyoruz. Polis ve itfaiye ekipleri araştırıyor. Kovanları yan yana dizdikten sonra ortasında ateş yakılmış. Herhangi bir kimseden şüphelenmiyorum" dedi.

Yetkililerden yardım beklediğini belirten arıcı Cuma Tat, "Şuan yaklaşık zararım 100 bin lira civarında. Çok emek verdim bu duruma ulaşmak için. Arıcılık zor bir meslek. Ama şuanda tüm emeklerim yandı gitti. Ne yapacağımızı şaşırdık. Yetkililerden ve devletimizden yardım bekliyorum" şeklinde konuştu.

150 kovan yangında küle döndü
150 kovan yangında küle döndü
150 kovan yangında küle döndü

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Kahramanmaraş, Elbistan, Kovan, tat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 150 kovan yangında küle döndü - Son Dakika


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