150 metrelik uçurumdan yuvarlanan yaşlı çift o anları anlattı

Köpeğe çarpmamak için 150 metrelik uçurumdan yuvarlandılar, emniyet kemeriyle haylatta kaldılar

Emniyet kemeri sayesinde ölümden dönen çift: "Köpeğe vurmamak için direksiyonu kırdık"

Otomobille 150 metrelik uçurumdan yuvarlandıklarını polise kendileri ihbar etmiş

"Ölüme gidiyorduk"

"Kemerlerimiz takılı olmasaydı, paramparça olurduk"

ANTALYA - Antalya'da otomobille yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanan ve emniyet kemeri taktıkları için hafif sıyrıklarla kazayı atlatan çiftin, uçuruma yuvarlandıkları ihbarını kendilerinin verdiği ortaya çıktı.

Kaza dün sabah saat 10.00 sıralarında Antalya- Burdur Karayolu Çubuk Beli mevkisinde meydana geldi. Korkuteli ilçesinde akraba ziyaretine giden Mehmet Kapusuz ve yanında oturan eşi Ayşe Kapusuz, Çubuk Beli mevkine geldiği sırada önlerine köpek çıktı. Sürücü Kapusuz, köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı ve otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, UMKE, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Mehmet Kapusuz ve eşi Ayşe Kapusuz için ekipler seferber oldu. Ekipler otomobilin bulunduğu yere alt yoldan yaklaşık 500 metre yürüyerek ulaşabildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan çift, sedyeye alındı. Ekipler sedyeye aldıkları yaralıları zorlu yolculuğun ardından ambulansa ulaştırdı.

Emniyet kemerleri sayesinde ölümden dönen Kapusuz çifti, ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



"Eşimin telefonundan 155'i aradım"

Hastaneden gün içerisinde taburcu olan çift, o anları anlattı.

Sabah saatlerinde ziyaret için Antalya'dan Korkuteli ilçesine yola çıktıklarını belirten sürücü Mehmet Kapusuz, kaza öncesi havanın yağışlı olduğunu ve önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdıklarında uçuruma sürüklendiklerini söyledi. Kapusuz, o anları şu sözlerle anlattı: "Önümüze köpek çıktı, ona vurmamak için direksiyonu kırdım ve uçuruma yuvarlandı araba. 'Ölüyoruz' dedik. Şükür Allah'a emniyet kemerimiz takılıydı, o bizi kurtardı. Allah malımızı aldı, canımızı bağışladı. Emniyet kemeri sayesinde kurtulduk. Burnumuz kanamadan o 150 metrelik uçurumdan sağ salim çıktık. Kaza sonrası ilk aklıma gelen eşimin çantasını buldum. Onun telefonundan 155'i aradım. Polisten yardım istedim. AFAD, Jandarma, Polis geldi ve ilgilendiler."



"Emniyet kemeri takmasaydık paramparça olurduk"

Sürücülere uyarılarda da bulunan Kapusuz, "Emniyet kemerini muhakkak taksınlar. Emniyet kemeri hayat kurtarıyor. Kısa uzun mesafe demesinler, taksınlar. Bizim kemerlerimiz takılı olmasaydı, paramparça olurduk" dedi.



"Allah'ım sen bize yardım et"

Ayşe Kapusuz ise olay anını şu sözlerle ifade etti:

"Araba düşerken, eyvah başımıza gelene dedim. Gözümü kapattım, 'Allah'ım sen bize yardım et' dedim. Ölüme gidiyorduk. Sadece ilk taklayı hatırlıyorum. Araba durduğu zaman gözümü açtım. Araba sanki bir yere park ediyor şeklinde duruyordu. Emniyet kemerimi çıkarıp kapıyı açtım. Güzel bir şekilde aşağıya indim. Birbirimize bir şeyimiz var mı diye sorduk. İkimiz de iyiydik. Allah tırnağımıza taş dokundurmadan kurtardı bizi."