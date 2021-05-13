150 motosikletçiden bayramı evde geçiren çocuklara hediye - Son Dakika

150 motosikletçiden bayramı evde geçiren çocuklara hediye

13.05.2021 14:22
150 motosikletçiden bayramı evde geçiren çocuklara hediye, System.String[]

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir araya gelen yaklaşık 150 motosikletçi, kısıtlamalar nedeniyle bayramı evlerinde geçiren çocuklara bayram hediyesi dağıttı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir araya gelen yaklaşık 150 motosikletçi, kısıtlamalar nedeniyle bayramı evlerinde geçiren çocuklara bayram hediyesi dağıttı.

Gazi ve şehit ailelerini de unutmayan Motosiklet Derneği üyeleri, belirledikleri bölgelerdeki mahalleleri gezerek bayramı evinde geçiren yaklaşık 2 bin 500 çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Bayram boyunca farklı adreslerde etkinliklerini sürdüreceklerini belirten Motosiklet Derneği Başkanı Halil Efe, "Motorcu arkadaşlarımızla etkinlikler ve projeler yapıyoruz. İnsanlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir proje derneği aktif bir dernek. Devamlı aktivitelerimiz oluyor. Bugün gazi ve şehit ailelerine ufak bir ikramımız olacak. Bugün Mamak Kaymakamlığıyla yapıyoruz bu etkinliği. Öğleden sonra da 'Şekerim Motorumda' diye bir etkinliğimiz var. Çocuklara siz evinizden çıkmayın şekerlerinizi biz getireceğiz dedik. Kapı kapı, sokak sokak, cadde cadde, mahalle mahalle dolaşarak şeker dağıtımı yapacağız çocuklara. Onları sevindireceğiz, bayramı unutmasınlar istiyoruz. Bizim için kutsal günler bayramlarımız. Bunun için böyle bir etkinlik düşündük. Şu anda sahada 150 arkadaşımızla görev yapacağız. Bayramın üçüncü gününe kadar bu etkinliğimiz ayrı ayrı mahallelerde devam edecek. 2 bin 500 çocuğu bayram boyunca sevindireceğiz" diye konuştu.

Gönüllülerin katkısıyla hazırlanan şekerleri ve oyuncakları çocuklara dağıtarak onları bir nebze olsun sevindirebilmeyi amaçladıklarını söyleyen dernek üyelerinden Teknail Karaköse, "Geçen sene pandemi nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklar için 'Şekerim Motorumda' diye bir etkinlik başlattık. Bu etkinlik kapsamında gönüllü arkadaşlarımızla bize şekerler oyuncaklar getirdi. Bizde bunları paketleyerek evden çıkamayan çocuklarımızı bir nebze olsun mutlu edebilmek adına onlara motorlarımızla beraber dağıttık. Bu sene de geleneksel hale getirdiğimiz 'Şekerim Motorumda' etkinliği ile birçok çocuğumuzu sevindirmeyi planlıyoruz. Tüm halkımızın bayramını kutlarız. Bütün gönüllülere sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

Bayramda çocukları unutmayan dernek üyeleri, trafikte motosiklet sürücülerinin de fark edilmesini isteyerek, kendilerinin de bir aileleri olduğunu dile getirdiler. - ANKARA

150 motosikletçiden bayramı evde geçiren çocuklara hediye
150 motosikletçiden bayramı evde geçiren çocuklara hediye
150 motosikletçiden bayramı evde geçiren çocuklara hediye
150 motosikletçiden bayramı evde geçiren çocuklara hediye

Motosiklet, Ankara, Bayram, Gazi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 150 motosikletçiden bayramı evde geçiren çocuklara hediye - Son Dakika


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