150 saman balyası küle döndü - Son Dakika
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150 saman balyası küle döndü

25.05.2022 09:48
150 saman balyası küle döndü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan yangında 150 saman balyası yandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan yangında 150 saman balyası yandı.

Olay, Kartepe ilçesinde bulunan Mesudiye Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B.'ye ait saman balyaları bilinmeyen bir sebeple alev alev yanmaya başladı. İhbarla olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde söndürüldü. 150 saman balyasının yandığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

150 saman balyası küle döndü
150 saman balyası küle döndü
150 saman balyası küle döndü
150 saman balyası küle döndü
150 saman balyası küle döndü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 150 saman balyası küle döndü - Son Dakika


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