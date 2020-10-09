150 sanatçı arasından seçilerek Türkiye'yi temsil ettiler - Son Dakika

150 sanatçı arasından seçilerek Türkiye'yi temsil ettiler

09.10.2020 11:45
150 sanatçı arasından seçilerek Türkiye'yi temsil ettiler, System.String[]

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır ile Öğretim Görevlisi Angela Burns'un eserleri, 150 sanatçının yapıtları arasından seçilerek Uluslararası Görsel Okuryazarlık Derneği (International Visual Literacy Association-IVLA) tarafından açılan sanal sergide Türkiye'yi temsil etti.

Korona virüsü salgını nedeniyle sanal ortamda "Görsel Mesajlar" adıyla yapılan sergide, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır ile Öğretim Görevlisi Angela Burns'un eserleri, uluslararası jüri tarafından değerlendirildi.

150 sanatçı arasında yapılan incelemede Prof. Dr. Adanır ve Burns, eserleri sergilenme hakkı kazanan 22 sanatçı arasında yer almayı başardı. www.kunstmatrix.com adresinden 31 Aralık'a kadar ziyaret edilecek sergi, sanatı tanıtmak ve görsel okuryazarlığı güçlendirmek amacıyla ilk kez açıldı. Uluslararası Görsel Okuryazarlık Derneğinin yıllık konferansının ardından açılan sergide; boyama, çizim, fotoğrafçılık, baskı, kolaj gibi farklı disiplinlerden sanatçılara yer verildi.

Bugüne yansıyan izler

Sergi ve eseri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, derneğin her yıl farklı bir ülkede görsel okuryazarlık üzerine uluslararası konferanslar gerçekleştirdiğini, bu yıl salgın nedeniyle konferansın online yapıldığını ve ilk kez de sanal bir sergi açıldığını söyledi.

Prof. Dr. Adanır, sergide yer alan eserlerin jüri tarafından belirlendiğini, eserlerin hepsinde görsel bir mesaj bulunduğunu belirterek, "Tekstil sanatçısı olarak, tekstilin günlük hayatta çok önemli olduğu Türkiye'de yaşadığım için kendimi şanslı buluyorum. Kendimi ifade etmek için en iyi teknik olduğuna inandığım dijital baskı, serigrafi, nakış, dokuma, keçe yapımı gibi farklı teknikleri kullanıyorum. Sergide yer alan 'Bir Zamanlar Bu Gezegende 2' adlı eserimde de dijital baskı üzerine işleme tekniklerini kullandım. Bu eserde, dijital baskı sayesinde 1962'den gelin ve damat, nakışlı ifadelerle dijital dünyamıza geri döndüler. Bugün hepimiz dijital fotoğraf çekiyoruz ve çoğunlukla basmıyoruz. Eski fotoğraflarda poz vermek için sadece bir şansınız var. Bu çalışmamın amacı, eski düğün fotoğraflarına daha fazla ruh, ifade ve renk vermek. Ülkemi; Japonya, Çin, Belçika, Kanada gibi farklı ülkelerden gelen sanatçılar arasında temsil ettiğim için mutluyum" dedi.

İEÜ Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Angela Burns da, Kuzey İrlanda'da bulunan iki eski fabrikanın illüstrasyonu ile sergide yer aldığını söyledi. Burns, "Bu çalışmamda çürüyen bu yapıları, bulundukları yerin tarihi haritalarıyla birleştirdim. Dijital teknikler kullanarak geçmişi ve bugünü bir bütün olarak yeniden tasarladım" diye konuştu. - İZMİR

150 sanatçı arasından seçilerek Türkiye'yi temsil ettiler
150 sanatçı arasından seçilerek Türkiye'yi temsil ettiler
150 sanatçı arasından seçilerek Türkiye'yi temsil ettiler
150 sanatçı arasından seçilerek Türkiye'yi temsil ettiler

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sanatçı, Türkiye, Moda, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 150 sanatçı arasından seçilerek Türkiye'yi temsil ettiler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Norveç elenince Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın EURO 2020 rüyası da bitti Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum
Son Dakika! Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı Son Dakika! Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı         
12:02
Ahmet Nur Çebi, oyuncuların alacaklarını ödemek için kendisinin ve annesinin evlerini ipotek ettirdi Ahmet Nur Çebi, oyuncuların alacaklarını ödemek için kendisinin ve annesinin evlerini ipotek ettirdi         
11:39
Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı         
11:31
Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini gözünü kırpmadan sürdürüyor Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini gözünü kırpmadan sürdürüyor         
11:11
Türkiye çay ihracatından 9 ayda 12 milyon dolar kazandı Türkiye çay ihracatından 9 ayda 12 milyon dolar kazandı         
11:11
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı         
10:14
Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var         
09:07
Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor         
08:59
Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış         
08:39
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu         
08:24
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı         
07:46
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 12:53:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 150 sanatçı arasından seçilerek Türkiye'yi temsil ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei