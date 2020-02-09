150 takipçisi bulunan Hollandalı Twitter kullanıcısı ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Beyaz Saray bahçesinde çekilen fotoğrafı nedeniyle, hafta sonu sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Fotoğrafı, siyah beyaz olarak paylaşan 150 takipçili Hollandalı Twitter kullanıcısı Maarten van der Linden'in yorumu, Trump'ın tepkisine neden oldu.

Trump'ın Kuzey Carolina'daki Charlotte şehrine yaptığı ziyaretten döndükten sonra Cuma günü Beyaz Saray'ın bahçesinde çekilen fotoğrafı, White House Photos adlı Twitter hesabından paylaşıldı.

Trump'ın yüzünün turuncu renkte olduğu ve alnı ile yüzü arasında keskin beyaz bir çizginin görüldüğü fotoğraf, çok sayıda etkileşim aldı. Fotoğrafla ilgili olarak Facebook üzerinde, "Big Tangerine Energy" (Büyük Mandalina Enerjisi) adıyla bir sayfa açıldı.

Twitter'da 150 takipçisi bulunan Hollandalı Maarten van der Linden de, Trump'ın fotoğrafını siyah beyaz olarak paylaştı.

Hollandalı kullanıcı, #toomuchmakeup (çok fazla makyaj) ve "orangeface (turuncu surat) etiketleriyle paylaştığı Twitter mesajında, "Aman Tanrım, Amerika, başkanınız!" ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Trump, van der Linden'in bu mesajını alıntılayarak, Hollandalı sosyal medya kullanıcısını "kendisini aşağılamak için sahte haber yaymakla" suçladı.

Twitter'da 72 milyon 334 bin takipçisi bulunan Trump, "Daha fazla sahte haber. Bu fotoğrafın fotoşop olduğu zaten ortada. Ancak rüzgar çok güçlüydü. Saçlarım iyi görünmüyor muydu? Hepsi küçük düşürmek için" dedi.

Trump'ın mesajını alıntılayarak paylaştığı van der Linden'in Twitter'daki takipçi sayısı 800'e yükseldi. İş seyahati için Hollanda dışında bulunan van der Linden'in işvereni, "Onun Trump hayranı olmadığını biliyorum" dedi.

Kimi Twitter takipçisi Hollandalı kullanıcının mesajını eğlenceli bulurken, çok sayıda Trump taraftarı da, "saygısızlık yaptığı" gerekçesiyle Maarten van der Linden'e tepki gösterdi.

Fotoğrafı çeken William Moon da, van der Linden'i, telif ücreti ödemeden ve izin almadan sosyal medyada paylaşmakla suçladı.

Buzzfeed News, William Moon'un Beyaz Saray fotoğrafçısı değil, Trump'ın bir destekçisi olduğunu, akıllı telefonunda fotoğrafın renkleriyle oynadığını duyurdu.