150 TL'lik alacak için gerçekleşen cinayet kamerada - Son Dakika
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150 TL'lik alacak için gerçekleşen cinayet kamerada

14.06.2023 23:17

Gaziantep'te yaşanan olayda, 22 yaşındaki Eyüp S.'nin 150 TL'lik borcunu ödemek istemediği için çıkan tartışmada öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Eyüp S. pompalı tüfekle vurulurken görülüyor. Yakın arkadaşı Bayram S. ise polise teslim olarak tutuklandı ve ifadesinde suçunu itiraf etti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Karayılan Mahallesinde 22 yaşındaki Eyüp S.'nin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin yeni gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sene 12 Ağustos gecesi meydana gelen olayın görüntüleri de ortaya çıktı.

150 TL'lik alacak için işlenen cinayet kamerada

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde sokakta merdiven basamaklarını çıkan 22 yaşındaki Eyüp S.'nin pompalı tüfekten çıkan mermilerle vurulduğu anlar yer aldı.

150 TL'lik alacak için işlenen cinayet kamerada

150 TL İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olayın ardından yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Bayram S. ise polis karakoluna giderek teslim olmuştu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Bayram S.'nin ifadesinde ise, Eyüp S'nin 150 TL'lik parayı geri vermeyeceğini söylemesi üzerine tartışma çıktığı ve kendisini tehdit ederek, şantajda bulunması, küfür ve hakaretlerle tahrik etmesi gibi nedenlerden pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğünü itiraf etmişti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Kubilay Turkyilmaz: Ülkeye bak muhalefet beş para etmez hükümeti idam çıkarması için sıkıştırmak bir yana aksine İDAM GELMESİN DİYE YAYGARA KOPARIYOR.sonuc olarak olan vadandasa oluyor yahu daha neyi bekliyorsunuz herkez birbirini katletmeye başladı bunun çözümü nedir diye kafa yoran yok. Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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Gaziantep, Eyüp, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 150 TL'lik alacak için gerçekleşen cinayet kamerada - Son Dakika


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