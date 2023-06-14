150 TL'lik alacak için gerçekleşen cinayet kamerada

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Karayılan Mahallesinde 22 yaşındaki Eyüp S.'nin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin yeni gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sene 12 Ağustos gecesi meydana gelen olayın görüntüleri de ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde sokakta merdiven basamaklarını çıkan 22 yaşındaki Eyüp S.'nin pompalı tüfekten çıkan mermilerle vurulduğu anlar yer aldı.

150 TL İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olayın ardından yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Bayram S. ise polis karakoluna giderek teslim olmuştu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Bayram S.'nin ifadesinde ise, Eyüp S'nin 150 TL'lik parayı geri vermeyeceğini söylemesi üzerine tartışma çıktığı ve kendisini tehdit ederek, şantajda bulunması, küfür ve hakaretlerle tahrik etmesi gibi nedenlerden pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğünü itiraf etmişti.