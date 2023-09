150 ÜRETİCİNİN KATILIMIYLA YAŞ KAYISI YARIŞMASI YAPILDI

EN İYİ YAŞ KAYISILAR DOĞANŞEHİR VE DARENDE İLÇELERİNDEN

Bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Kayısı Festivali'nin ikinci gününde de birbirinden heyecanlı yarışmalar gerçekleştiriliyor. Sabah 1'inci Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışması ve ödül töreni yapılırken akabinde en iyi yaş kayısı yarışması düzenlendi.

Dünya kayısı üretiminin başkenti olan Malatya'da bu yılın en iyi yaş kayısıları seçildi. Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yarışmada en iyi yaş kayısılar Doğanşehir ve Darende İlçelerinden seçildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde gerçekleştirilen Yaş Kayısı yarışması öncesinde protokol konuşmaları yapıldı.

ÇİFTÇİLERİMİZİN ALIN TERİ VE GÖZ NURU

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç yaş kayısı yarışması öncesinde yaptığı konuşmada, "Çiftçilerimizin alın teri göz nurunun hasat edildiği bir bayram şöleni yaşıyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çiftçiler adına teşekkür ediyorum. Gerçekten Malatya'mızda bugün şölen ve bayram var. Dünya birincisi olan kayısımızın bugün yarışması yapıldı. Üretime katkıda bulunan bütün kurumlara, alın teriyle bu ürünü yetiştiren Malatyalı kayısı üreticimize teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

ÜRETİM OLMADAN HİÇBİRŞEY OLMAZ

Malatya tarım Platformu Başkanı İhsan Akın ise yaptığı konuşmada, "Üretim olmadan hiçbir şey olmaz. Biz bunu her platformda dile getiriyoruz. Üretmemiz lazım aynı zamanda israf etmememiz lazım. Üreticimize, yetiştiricimize sahip çıkacağız. Üreten her zaman hükmeder, israf eden ise iflas eder diyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Tarım İl Müdürümüze ve kayısı yarışmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZLE BİRLİKTE PROJELERDE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ

Malatya 24. Kayısı Festivalinin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise yaptığı konuşmada, "Dün açılışını gerçekleştirdiğimiz 24. Kayısı Festivalinde bugün ise en iyi yaş kayısıları belirleyeceğiz. Bu ürünü bize ikram eden Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Bu ürünün yetişmesinde yoğun gayret gösteren üreticilerimizin ürünlerini değerinde satacağı bir dönem yaşamalarını diliyorum. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte çok önemli projelerde işbirliği içerisinde 100 bin ton ihracatla 500 milyon dolar hedefine doğru hızla yürümeye devam ediyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan ve yakın çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZLE BİRÇOK PROJEYİ ORTAK YÜRÜTMEYE BAŞLADIK

Pandemi nedeniyle iki yıl yaş kayısı yarışmasının yapılmadığını belirten Malatya Tarım İl Müdürü Tahir Macit, " Geçtiğimiz iki yıl pandemiden dolayı yaş kayısı yarışması yapılmadı. Bu sene itibariyle kayısı yarışması yapıldı. Kayısı yarışması Malatya için önemli. Dünya'da kuru kayısıda birinci olan kayısımız, yarışmamızın iki yıldır yapılmaması nedeniyle biraz buruktu. Kayısı yarışmasını tertip eden Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Özellikle tarımsal anlamda Büyükşehir Belediyemizle birçok projeyi ortak yürütmeye başladık. Bunlardan bir tanesi de ekonomik verim alınamayan kayısı bahçelerinin dönüşüm projesi. Çiftçimiz son yıllarda kayısı fiyatlarından kısmen memnunlar. Ben ümit ediyorum ki ihracatçılarında bağlı olduğu Ticaret Borsası'nda 2015 yılının kayısı fiyat rekoru kırılır. 2015 döneminde kayısının ortalama ihracat fiyatı 4. 60 dolar. Bu sene inşallah 5 dolar rekorunu bekliyoruz. 100 bin tonla 500 milyon dolar gelirle çıtayı biraz daha yükseltiriz ümidindeyim. Yarışmamızın çiftçilerimize ve Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. " dedi.

KAYISI, CENABI ALLAH'IN BU ŞEHRE VERMİŞ OLDUĞU BİR NİMETTİR

Malatya'nın kayısı başkenti olduğunu belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, " Festivallerin amacı ülke genelinde yapılıyorsa öncelikle ülkeyi tanıtmak, ilde yapılıyorsa ili tanıtmak, ilçede yapılıyorsa ilçeyi tanıtmak, mahalle veya köyde yapılıyorsa o mahalle ve köyü tanıtma amacına matuftur. Diğer bir amacı da yapıldığı yerde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun dinamik hale getirilmesini sağlamaktır. Kayısı, Malatya için çok önemli bir tarım ürünüdür. Biz, Malatya'yı tanıtırken kayısının başkenti olarak tanıtıyoruz. Dünya'nın ihtiyaç duyduğu kuru kayısının %75'inin Malatya'da temin edildiğini ifade ediyoruz ve güneşin altın yumurtası diye tabir ediyoruz. Malatya'da sıkıntı yoksa kayısıdan elde edilen katma değer Malatya'da ki üreticimizin ve çiftçimizin ekonomik parametrelerden olumsuz yönde etkilenmediğini gösteriyor. Kayısı, Cenabı Allah'ın bu şehre vermiş olduğu bir nimettir. Bu nimete ne kadar şükretsek azdır. Festivalimizi bu sene pandemiden dolayı daha mütevazı ve küçük ölçekte kutlayacağız. Geçtiğimiz süreç içerisinde özellikle pandemi olması nedeniyle yapamadık. 2019'da göreve geldiğimizde kayısı festivalini çok güzel şekilde yapmıştık.

Esas olan bir şeyin sürdürülebilirliğidir. Ritüeller anlamında kayısı ile ilgili bütün iş ve işlemler yapılıyor mu yapılmıyor mu ona bakmak lazım. Kayısı festivalini sadece konser sayısına göre endekslediğimiz zaman amaçlarımızdan uzaklaşırız. Her görüşte, her düşüncede, her inançta insanların festivalimizde olması, Malatya paydası altında olması ve Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlaması esas olandır. Malatya şuanda huzur şehridir. Türkiye'de nereye gitseniz Malatya örneğini görürsünüz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne davet edildik. Davet edilmemizin sebebi Malatya'da ki huzur ortamının oradaki tesanüt duygusuyla nasıl özdeşleştirilebilir temel amacı budur. Dolayısıyla biz kendimizi küçük görmeyelim. Malatya dün medeniyet destanları yazmış bir şehir. Dün Malatya'da ilim irfan destanları yazıldı. Dün Malatya'da kahramanlık destanları yazıldı. Bizde Şehr'ül Emin olarak Malatya'da yaşayan ve Malatya dışında yaşayan hemşerilerimizle beraber hizmet destanları yazmak mecburiyetindeyiz. Hizmet destanlarını yazmanın gayreti ve çabası içerisindeyiz. Malatya'ya dışarıdan gelenler Malatya'nın çok büyük değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu ifade ediyorlar.

Kayısının Malatya'ya sağladığı katma değeri yıllardan bu yana 250-300 milyon olarak takip ediyoruz. Borsa başkanımız ve Tarım İl Müdürümüz rakamın 500 milyon dolar olacağını ifade etti. Neredeyse rakamlar iki katına çıkıyor. Bunlar tesadüf değildir. Bir şehrin kimliği, kalitesi, marka değeri, hafızası ve belleği yükselince bütün ürünlerde kendiliğinden yükselmeye gider. Ticaret Borsamız Organize Sanayide lisanslı depo yaptı. Biz şuanda lisanslı depoyu bitirmek üzereyiz. Örnek bir Şire Pazarı yapıyoruz. Hizmetlerimizin hepsi bitecek inşallah. Şuanda Malatya Türkiye'de örnek gösterilen bir şehir hizmetlerimiz bittiğinde Türkiye'de örnek gösterilen tek şehir Malatya olacak. Üretimde, kültürde, sosyal hadiselerde ve hizmet anlayışının temayüz etmesinde, yeşil alanların çoğalmasında Malatya farklı bir konsepte bürünecek. Birlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece Malatya'mız vebali sorumluluğu Malatya dün Dünya'ya yön veriyordu. Malatya dün Anadolu'yu Anayurt yapan şehirdi. Bu şehir Mevlana'nın 'Gel ne olursan ol yine gel. Bin kere tövbe etsen de tövbeni bozmuş olsan da yine gel' dediği şehrin adıdır. Evliya Çelebi'nin Dar'ül Rifat dediği seçkin insanların diyarıdır. Peygamberimizin sahabesi Abdulvahapgazi'nin himmetli zatlar dediği zatül himmelerin yaşadığı şehirdir. Bizde bunun bilinci içerisinde şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlamak için çalışıyoruz.

Önümüzdeki yıl inşallah Uluslararası Malatya Kayısı Festivali'ni hem ülkemizde ses getirecek şekilde hem de dünyada ses getirecek şekilde kutlanması noktasında ilgili arkadaşlara gerekli talimatı verdim. İnşallah eskiden Kernek Meydanı'nda kayısı yarışmaları yapılırdı. Gerekirse Kernek Meydanı'nda ya da yeni fuar merkezi alanında yarışmamızı yapacağız. Binlerce üreticimizin katılacağı kayısı yarışmamızı icra edeceğiz. Nitelik ve kalite anlamında kayısının segmentini yükseltmek ve akabinde de kayısıyla ilgili ürün, ambalaj ve gıda çeşitlendirmesiyle ilgili çalışmalarımızı da ilerleyen zamanda kamuoyuyla paylaşacağımızı ifade etmek istiyorum. Yarışmamıza katılım gösteren bütün çiftçilerimizi tebrik ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından toplam 150 kayısı üreticisinin katıldığı yarışmada, jüri tarafından en iyi kayısılar seçildi. Yapılan değerlendirme sonucunda Kabaaşı kategorisinde birinciliği Doğanşehir Yuvalı'dan Mahir Mete'nin yetiştirdiği kayısı aldı. Aynı kategoride ikinciliği Darende Balaban'dan Halit Özdemir, üçüncülüğü ise Akçadağ Kömekavak Mahallesinden Hüseyin Olgun'un kayısıları aldı.

Bir diğer kategori olan Hacıhaliloğlu türünde de birincilik Darende Balaban Mahallesinden Murat Özdemir adlı üreticiye gitti. Aynı kategoride İkinciliği Darende Balaban Mahallesinden Cemal Çelebi adlı üretici alırken üçüncü ise Doğanşehir Yuvalı'dan Ali Mete'ye ait kayısılar oldu.