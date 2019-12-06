Son Dakika Haberleri: 150 yataklı Anamur Devlet Hastanesi hizmete girdi
Son Dakika Güncel 150 yataklı Anamur Devlet Hastanesi hizmete girdi - Son Dakika

150 yataklı Anamur Devlet Hastanesi hizmete girdi

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin'in Anamur ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen 150 yataklı Anamur Devlet Hastanesi hizmet binası tamamlanarak hizmet vermeye başladı.

150 yataklı Anamur Devlet Hastanesi hizmete girdi, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'in Anamur ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen 150 yataklı Anamur Devlet Hastanesi hizmet binası tamamlanarak hizmet vermeye başladı.


TOKİ tarafından 16 Ağustos 2017 tarihinde 22 bin metrekarelik alanda inşasına başlanan Anamur Devlet Hastanesi, vatandaşların hizmetine sunuldu.


Yeni hizmete giren hastane binasını yerinde inceleyen ve hastane yönetimi ile bir toplantı yapan Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, Anamur'un modern bir hastaneye kavuşmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı, Mersin Valisi ve Mersin milletvekillerine, şahsı ve ekibi adına minnet duyduğunu söyledi.


Toplantı sonrasında açıklama yapan Bahçacı, Anamur halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu vurguladı. Bahçacı, "Hastane yönetimimiz ve çalışanlarımız, bu güzel binada vatandaşlarımıza çok güzel hizmetler sunacaklar. Bizim felsefemiz 'Halka hizmet, Hakka hizmet' anlayışıdır. Bu anlayış ve Bakanlığımızın misyonu doğrultusunda en güzel hizmeti sunacağınızdan eminim. Yeni hastane binamız ile Anamur modern bir sağlık tesisine kavuştu. 2019 yılı içerisinde birçok sağlık tesisini tamamlayarak hizmete aldık. Yapımı devam eden Tarsus Devlet Hastanesi binamız da tamamlandığında ilimizde hizmet veren yataklı sağlık tesislerimizin tamamı nitelikli yatağa sahip olacak. Tabi iş sadece nitelikli yatakla bitmiyor. Sağlık tesislerimizi modern tıbbi cihaz ve nitelikli personel ile takviye ediyoruz. Yeni hizmete aldığımız bu hastane aynı zamanda Anamur'a çok yakın mesafede bulunan Aydıncık ve Bozyazı'ya da hizmet verecek" dedi.


Bahçacı daha sonra hastane personeli ve hastaları ziyaret ederek bir süre sohbet etti. - MERSİN

Devlet Hastanesi, Mersin, Anamur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
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