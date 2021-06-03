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150 Yataklı Devlet Hastanesinin proje ihalesi yapıldı - Son Dakika

150 Yataklı Devlet Hastanesinin proje ihalesi yapıldı

03.06.2021 15:48
150 Yataklı Devlet Hastanesinin proje ihalesi yapıldı, System.String[]

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, 150 Yataklı Devlet Hastanesinin proje ihalesinin yapıldığını söyledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, 150 Yataklı Devlet Hastanesinin proje ihalesinin yapıldığını söyledi.

Adıyaman'da eski devlet hastanesinin yerine modern gereksinimlere cevap verecek olan 150 Yataklı Devlet Hastanesinin proje ihalesi yapıldı.

İnşa edilecek hastaneyle ilgili açıklamayı AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak yaptı. Yapılan bu ihale ile Devlet Hastanesi'nin yapım sürecinin resmen başlamış olduğunu belirten Toprak, "2002 yılından bu yana Ülkemizde yapılan reformlarla birlikte sağlık alanında da çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak İlimiz de sağlık yatırımlarından en iyi şekilde istifade etmiştir. Eskiden derme çatma binalarda sağlık hizmeti verilirken, şimdi ise nitelikli hasta odalarından en gelişmiş teknoloji ile donatılan sağlık komplekslerine sahibiz. Her bir vatandaşımızın sağlık hizmetlerinden daha iyi koşullarda yararlanması için çağın gereksinimlerine uygun olarak imkanlarımız artacaktır. Her teknolojik yenilik daima İlimizin ve hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır" dedi.

Toprak açıklamasının devamında, "Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte İlimizde yapılması planlanan yatırımların tüm süreçlerinin her daim takipçisiyiz. Şehrimizin merkezinde kullanıma elverişsiz yüksek riskli bir yapı olan ve yıkımı gerçekleştirilen eski hastane binasının yerine inşa edilecek 150 Yataklı Devlet Hastanesi projemizin ihalesi yapıldı. Önümüzdeki günlerde ilgili firma tarafından yapılacak zemin etüdü ve saha incelemesinin ardından takribi olarak 3-4 ay gibi bir sürenin ardından inşaat yapım ihalesine geçilecektir. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz" dedi. - ADIYAMAN

150 Yataklı Devlet Hastanesinin proje ihalesi yapıldı

Muhammed Fatih Toprak, Milletvekili, AK Parti, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 150 Yataklı Devlet Hastanesinin proje ihalesi yapıldı - Son Dakika


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