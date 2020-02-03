150 yıllık çam ağacı devrildiği yerdeki mezarları paramparça etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel 150 yıllık çam ağacı devrildiği yerdeki mezarları paramparça etti - Son Dakika

150 yıllık çam ağacı devrildiği yerdeki mezarları paramparça etti

6 saat önce

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen çam ağacı devrildiği yerdeki mezarları paramparça etti.

150 yıllık çam ağacı devrildiği yerdeki mezarları paramparça etti, System.String[]

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen çam ağacı devrildiği yerdeki mezarları paramparça etti. Olayın gece gerçekleşmesi ise herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti.


Edinilen bilgilere göre olay, Çameli ilçesi Akpınar Mahallesi'ndeki Boyalı Mezarlığında meydana geldi. Gece geç saatlerde yaşanan olayda yaklaşık 150 yaşındaki çam ağacı henüz belirlenemeyen bir nedenle mezarlığa devrildi. Ağaçtan kopan parçaların düştüğü mezarlar ise paramparça olarak zarar gördü. 7 mezarın zarar gördüğü olay sırasında mezarlıkta kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.


Ağacın devrildiği yerden kaldırılması için belediye tarafından çalışma başlatıldı.


Öte yandan, devrilen ağacın mezarlığın istinat duvarına da zarar verdiği belirtildi. - DENİZLİ

Akpınar, Denizli, Çameli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Darbeciler ekmeğinden etti, çorap satarak çocuklarına baktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rusya, rejimi kontrol etmezse harekete geçeriz Erzurum'daki CHP İl Kongresi'de arbede çıktı, başkan adayı salondan çıkarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:02:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 150 yıllık çam ağacı devrildiği yerdeki mezarları paramparça etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]