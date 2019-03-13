Son Dakika Haberleri: 150 Yıllık Cami, Restorasyonla Yeniden İbadete Açıldı

150 Yıllık Cami, Restorasyonla Yeniden İbadete Açıldı

1 saat önce

İZMİT'in Bulduk köyündeki, harabeye dönen yaklaşık 150 yıllık cami, restorasyonla yeniden ibadet yapılabilir hale getirildi.

150 Yıllık Cami, Restorasyonla Yeniden İbadete Açıldı, System.String[]
İZMİT'in Bulduk köyündeki, harabeye dönen yaklaşık 150 yıllık cami, restorasyonla yeniden ibadet yapılabilir hale getirildi.

İzmit merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Bulduk köyünde bulunan tarihi cami, İzmit Belediyesi'nce restore edildi. En az 150 yıllık olduğu tahmin edilen tek katlı ahşap caminin her yeri dökülürken, tavanında çökmeler olduğu görüldü. Caminin restorasyonu için önce proje hazırlandı. Anıtlar Kurulu'nca onaylanan proje ile restorasyon çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 450 bin lira harcanarak tarihi cami ibadet edilecek hale getirildi. Bölge halkı için büyük önem taşıyan asırlık caminin asma katında kadınlar mahfili de yer alıyor. Çevre düzenlemesi çalışmalarının da tamamlandığı caminin önümüzdeki günlerde ibadete açılacağı belirtildi.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:55 Kaynak: DHA

İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel
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