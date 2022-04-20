150 YILLIK DÜĞMELİ İLKOKUL ORİJİNALLİĞİYLE İLGİ ÇEKİYOR - Son Dakika
Üye Girişi

150 YILLIK DÜĞMELİ İLKOKUL ORİJİNALLİĞİYLE İLGİ ÇEKİYOR

20.04.2022 10:26

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde düğme tekniğiyle inşa edilen 150 yıllık 2 sınıflı ilkokul, orijinalliği ile ilgi çekiyor.

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde düğme tekniğiyle inşa edilen 150 yıllık 2 sınıflı ilkokul, orijinalliği ile ilgi çekiyor. Korumaya alınan okula 'Zaman tüneli' adı verildi.

Akseki'nin Belenalan Mahallesi'ndeki tarihi 150 yıl öncesine dayanan düğme tekniğiyle inşa edilen ilkokul, ziyaretçileri zaman yolculuğuna çıkarıyor. İçerisinde ahşap sıraları, öğretmen odası, iş eğitimi odası ve 2 sınıfıyla orijinalliğini koruyan okulda 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğrencileri bir sınıfta, 4 ve 5'inci sınıf öğrencileri de diğer sınıfta eğitim almış.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından korumaya alınan okulda, yöre halkının çoğunluğunun eğitim aldığı belirtildi. Zaman zaman okuldaki sınıfını ziyaret eden Ahmet Arıcı (58), öğrencilik günlerine geri dönüyor. Sıralarda geçen bir anısını da anlatan Arıcı, Ben o tarihlerde 2'nci sınıftaydım. Tek öğretmen 1'den 5'e kadar tüm öğrencilere eğitim verirdi. 5'inci sınıflara 'Pi' sayısını sordu. Onlar bilemedi, ben parmak kaldırıp anlattım. O dönem 5'inci sınıflara çok kızmıştı bilmedikleri için dedi.

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, okulun tarihi bir yapıya sahip olduğunu ve bu türden yapıların koruma altına alındığını söyledi. Bazı yerlerinde iyileştirme çalışmaları yapılacağını anlatan Karabayram, Okulun adını 'Zaman tüneli' koyduk. Adeta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor insanı. Antalya Valimiz Ersin Yazıcı, bu türden yapıların korunması için büyük hassasiyet gösteriyor. Düğme tekniğiyle inşa edilen bu yapı bugüne kadar ayakta kalabildi. İçerisi tamamen orijinalliğini koruyor diye konuştu.

Okulu ziyaret edip bol bol fotoğraf çeken Alman turist grubu, düğme tekniğine ve geçen yıllara rağmen yapının orijinalliğini korumasına yönelik rehberlerine sorular sordu.

150 YILLIK DÜĞMELİ İLKOKUL ORİJİNALLİĞİYLE İLGİ ÇEKİYOR
150 YILLIK DÜĞMELİ İLKOKUL ORİJİNALLİĞİYLE İLGİ ÇEKİYOR
150 YILLIK DÜĞMELİ İLKOKUL ORİJİNALLİĞİYLE İLGİ ÇEKİYOR
150 YILLIK DÜĞMELİ İLKOKUL ORİJİNALLİĞİYLE İLGİ ÇEKİYOR
150 YILLIK DÜĞMELİ İLKOKUL ORİJİNALLİĞİYLE İLGİ ÇEKİYOR
150 YILLIK DÜĞMELİ İLKOKUL ORİJİNALLİĞİYLE İLGİ ÇEKİYOR
150 YILLIK DÜĞMELİ İLKOKUL ORİJİNALLİĞİYLE İLGİ ÇEKİYOR
150 YILLIK DÜĞMELİ İLKOKUL ORİJİNALLİĞİYLE İLGİ ÇEKİYOR
150 YILLIK DÜĞMELİ İLKOKUL ORİJİNALLİĞİYLE İLGİ ÇEKİYOR
150 YILLIK DÜĞMELİ İLKOKUL ORİJİNALLİĞİYLE İLGİ ÇEKİYOR
150 YILLIK DÜĞMELİ İLKOKUL ORİJİNALLİĞİYLE İLGİ ÇEKİYOR
150 YILLIK DÜĞMELİ İLKOKUL ORİJİNALLİĞİYLE İLGİ ÇEKİYOR
150 YILLIK DÜĞMELİ İLKOKUL ORİJİNALLİĞİYLE İLGİ ÇEKİYOR

YORUMLAR
500
100 yıllık gelenek...İftariyelik tabanca, kama ve testiler ilgi görüyor 100 yıllık gelenek...İftariyelik tabanca, kama ve testiler ilgi görüyor 10 yıllık '25 milyon lira yazılı' çek, varisleri şoke etti 10 yıllık '25 milyon lira yazılı' çek, varisleri şoke etti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 150 YILLIK DÜĞMELİ İLKOKUL ORİJİNALLİĞİYLE İLGİ ÇEKİYOR - Son Dakika


Son Dakika
10:37 İşçi servisinde patlama! Şoförün kontağı çevirmesiyle alev topuna dönen araç kameralarda
10:36 Yurt dışında markette gördüğü meyveyi yetiştirmeye başladı, kazandığı para dudak uçuklattı
10:29 Bugün yapılacak Bilim Kurusu zirvesi 27 Nisan çarşamba gününe ertelendi
10:26 Araştırma şirketleri: Vatandaşlar baba figürü değil, vatandaşın yanında olan başkan istiyor
10:21 Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın hayat hikayesini anlattığı belgeseli yayımlandı
10:16 Davutoğlu'na Gültekin Uysal'ın açıklaması soruldu: Basın önünde polemik yapmam, kendi aramızda konuşuruz
10:04 Rezidansta taciz ve işkence olayında yeni gelişme! İfade veren Demet A.: Can güvenliğim yok
09:50 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe, Azra'nın gönlünü alabildi mi?
09:47 Gülşen'den Aleyna Tilki'ye destek: Daha ne desin bu kız
09:46 Bakan Soylu açıklama yaptı: Cezaevi aracının geçişi sırasında bir EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı, failler aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 10:54:50. #1.13#
SON DAKİKA: 150 YILLIK DÜĞMELİ İLKOKUL ORİJİNALLİĞİYLE İLGİ ÇEKİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement