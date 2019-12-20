150 yıllık evde boya yerine kahve kullanarak resim yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 150 yıllık evde boya yerine kahve kullanarak resim yapıyor - Son Dakika

150 yıllık evde boya yerine kahve kullanarak resim yapıyor

6 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde Sakin Sakarya'nın (52) kahve ile yaptığı ilk kişisel resim sergisi ilgi çekti.

150 yıllık evde boya yerine kahve kullanarak resim yapıyor, System.String[]
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde Sakin Sakarya'nın (52) kahve ile yaptığı ilk kişisel resim sergisi ilgi çekti.

Tarihi ilçede 20 yıldır yağlı boya, sulu boya ve kara kalem resim yapan Sakin Sakarya, son olarak kahve ile resim yapmaya başladı. Yaşadığı 150 yıllık tarihi evi resim atölyesine dönüştüren Sakarya, tarihi çarşı bölgesindeki sanat galerisinde kahve ile yaptığı ilk kişisel resim sergisini açtı. Sergide kahve ile yapılan 30 resim büyük ilgi gördü.

20 yıldır atölyesinde çeşitli teknikler kullanarak resimler yaptığını söyleyen Sakarya, "Yağlı boya, sulu boya, kara kalem resimler yapıyorum. En son kahve ile resim yapma fikri oluştu. Zor bir çalışma oldu benim için. Sulu boya tekniğini kullandım. Kahve ile resimde kendi tekniğimi oluşturdum. Baktım insanlar bunu bilmiyor sergi açtım. İnsanların görüş ve fikirlerini almış oluyorum hem de resim bilgisi olanların, ressamların yönlendirmesi beni aydınlatıyor. Kendimi geliştirmek, daha iyisini yapabilmek için açtığım ilk sergim benim için çok faydalı oldu" dedi. Ziyaretçilerin sergiye yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Sakarya,"Resimleri kahve ile yaptığımı söyledikten sonra tekrar gezme ihtiyacı hissediyorlar. Daha bir detaylı inceleme yapıyorlar. Bu da beni heyecanlandırıyor. Demek ki yaptığı işi doğru yapmışım, insanları etkileyebilmişim" diye konuştu. Sergiyi ziyaret eden üniversite öğrencisi Zeliha Balcı,"Kahve ile yapılan dokunuşlar, resimler muhteşem. İlk defa gördüm. İyi ki de gelmişim. Çok güzel detayları var" dedi.


- K
Safranbolu, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu resmin 40 yıl hatırı var
Karabükte bir ressam, tablolarını kahve ile yapmaya başladı Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti

Son Dakika Haberleri
19:39 Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Güreş bizim geleneğimiz ve geleceğimiz" - Son Dakika
19:38 Malatya'da 2 bin litre 'sahte içki' ele geçirildi - Son Dakika
19:38 Diyanet İşleri Başkanlığından Kur'an kursları ve yurtlara ilişkin yönerge - Son Dakika
19:37 Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak: "Termal kaynaklar turizmi yönlendiriyor" - Son Dakika
19:36 Samsun'da tarihi değeri olduğu değerlendirilen sikkeler bulundu - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 19:43:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 150 yıllık evde boya yerine kahve kullanarak resim yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]