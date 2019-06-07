Son Dakika Haberleri: 150 yıllık proje Karadeniz'de stratejik konuma sahip olacak
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150 yıllık proje Karadeniz'de stratejik konuma sahip olacak

1 saat önce

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor.

150 yıllık proje Karadeniz'de stratejik konuma sahip olacak, System.String[]
Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor. Karadeniz'in en nitelikli limanı olacak olan Filyos Limanı ile kuzey-güney aksı birbirine bağlanmış olacak. Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından "Anadolu'da Genel Üretim Raporu" doğrultusunda planlanan Filyos Projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 23 bin dekarlık ve Endüstri Bölgesi ilan edilen alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak. Alt yapı liman inşaatının yüzde 80'e geldiği bölgede 2020 yılında liman inşaatının tamamlanması bekleniyor. Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Türk Hava Yolları ve Atlas Global'in Zonguldak Havalimanı'na seferler başlatmasıyla birlikte hareketlenen bölge, demiryolu, karayolu ve denizyoluyla da desteklenecek. Bu bağlamda karayolu ve demiryolu çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sürdürülüyor. Karadeniz'in en niteliklisi ve en donanımlısı olması planlanan 25 milyon ton kapasiteli limanın Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olması bekleniyor. Ankara'nın denize açılan kapısı olacak olan Filyos Projesi, diğer ticaret ağlarının da Karadeniz'le birleşmesiyle çağdaş limancılık hizmetine olanak sağlayacak. Bölgeye ve ülkeye stratejik ve ekonomik katkı sağlanması beklenen projenin 2020 yılında tamamlanması bekleniyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:55 Kaynak: İHA
Filyos, Karadeniz, Güncel
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