1500 Beygirlik Canavar Kamyon Savaşları: Monster Jam 2019

Herkese merhaba, bugün sizleri Monster Jam 2019 etkinliğine Anaheim Angels stadyumuna götüreceğim. Dev kamyon savaşlarının yapıldığı arenada harika bir şov ve güç gösterisi izleyeceğiz.

Herkese merhaba, bugün sizleri Monster Jam 2019 etkinliğine Anaheim Angels stadyumuna götüreceğim. Dev kamyon savaşlarının yapıldığı arenada harika bir şov ve güç gösterisi izleyeceğiz. 1500 beygir gücündeki bu canavarların kıyasıya yarıştığı etkinlik inanılmaz heyecan veriyor. Ben insanların neden bu kadar bağımlısı olduğunu gidince anladım desem yeridir. Detaylar videoda, keyifli seyirler : )

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Keşmir'de Tansiyon Yükseliyor... Hint Basını: Hint Savaş Uçağı Düştü, Pilotlar Öldü

Pakistan, Tüm Hava Sahasını Kapatma Kararı Aldı

Fuhuş Operasyonunda Trans Birey, İlişki İçin Anlaştığı 4 Erkekle Basıldı

Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli