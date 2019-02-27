Son Dakika Haberleri: 1500 Beygirlik Canavar Kamyon Savaşları: Monster Jam 2019

1500 Beygirlik Canavar Kamyon Savaşları: Monster Jam 2019

1 saat önce

Herkese merhaba, bugün sizleri Monster Jam 2019 etkinliğine Anaheim Angels stadyumuna götüreceğim. Dev kamyon savaşlarının yapıldığı arenada harika bir şov ve güç gösterisi izleyeceğiz.

Herkese merhaba, bugün sizleri Monster Jam 2019 etkinliğine Anaheim Angels stadyumuna götüreceğim. Dev kamyon savaşlarının yapıldığı arenada harika bir şov ve güç gösterisi izleyeceğiz. 1500 beygir gücündeki bu canavarların kıyasıya yarıştığı etkinlik inanılmaz heyecan veriyor. Ben insanların neden bu kadar bağımlısı olduğunu gidince anladım desem yeridir. Detaylar videoda, keyifli seyirler : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:37 Kaynak: Youtube

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