1500 dolarlık alacağı için kendini yakmaya kalktı - Son Dakika

Trafiğe kapanan yol ise yeniden açıldı.

Olay, Seyhan ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde saat 15.20 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 2 çocuk babası Necmettin Taylan, yaklaşık 2 yıl Umman'da bir inşaat şirketinde çalıştı.

ADANA'da Necmettin Taylan (38), Umman'da çalıştığı inşaat şirketinden 1500 dolarlık alacağını 6 aydır alamadığı gerekçesiyle, pet şişe içindeki benzini üzerine döküp, kendisini yakmak istedi. Yola döktüğü benzini ateşe veren Taylan, yarım saatte ikna edilebildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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