1500 metrede Türk kahvesi yaparak uçtu - Son Dakika

1500 metrede Türk kahvesi yaparak uçtu
04.11.2020 13:06
Afyonkarahisarlı yamaç paraşütü pilotu Ozan Ceylan havada süzülüşü Ozan Ceylan'ın havada Türk Kahvesi yapması Ozan Ceylan'ın kahveyi fincana doldurması ve içmesi MUĞLA - Afyonkarahisarlı yamaç paraşütü pilotu Ozan Ceylan, Fethiye Ölüdeniz üstünde bin 500 metre yükseklikte Türk kahvesi yaparak...
Afyonkarahisarlı yamaç paraşütü pilotu Ozan Ceylan havada süzülüşü
Ozan Ceylan'ın havada Türk Kahvesi yapması
Ozan Ceylan'ın kahveyi fincana doldurması ve içmesi
MUĞLA - Afyonkarahisarlı yamaç paraşütü pilotu Ozan Ceylan, Fethiye Ölüdeniz üstünde bin 500 metre yükseklikte Türk kahvesi yaparak uçuş gerçekleştirdi.
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