1500 rakımda 500 yıllık ardıç - Son Dakika

1500 rakımda 500 yıllık ardıç

30.03.2021 10:07

1500 rakımda 500 yıllık ardıçERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Çataksu Mahallesi Köter mezrasında 500 yıllık ağaç olduğu bilgisini alan bir grup doğasever, bölgeyi gezdi.

1500 rakımda 500 yıllık ardıç

ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Çataksu Mahallesi Köter mezrasında 500 yıllık ağaç olduğu bilgisini alan bir grup doğasever, bölgeyi gezdi. Yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş gerçekleştiren doğaseverler, 1500 rakımdaki mezrada bulunan ve 500 yıllık olduğu ileri sürülen ardıcı inceledi. Mahalle sakinlerinden Engin Atmaca'dan bilgi edinen doğaseverler, ağacın korumaya alınmasını istedi.

Oltu ilçesinde bir grup doğasever, havanın da ısınmasıyla baharda yeşermeye başlayan arazide yürüyüşe çıktı. İlçenin Çataksu Mahallesi'ne bağlı Köter mezrasına giden doğaseverler, yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. Mezrada 500 yıllık olduğu ileri sürülen ardıcın bulunduğu bölgeye giden doğaseverler, mahallede oturan Engin Atmaca'dan bilgi aldı. Ağaca baltayla zarar verildiğini belirten Atmaca, 5 asırlık ağaca sahip çıkılmasını istedi.

TEMA Vakfı Oltu gönüllüsü olan avukat Muharrem Kalyon, ağacı görmek için bölgeye yürüyüş düzenlediklerini söyledi. Oltulu doğasever, emekli öğretmen Osman Aslan da "Daha önce burada 500 yıllık ardıç olduğu söylendi. Biz de merak ettik Oltulu doğaseverler olarak yürüyüş düzenledik, yerinde inceledik. Korumaya alınması ve kesilmemesi için tedbir alınması gerekir" diye konuştu.

Fen bilimleri öğretmeni Emre Kızıltan ise "Tarihe tanıklık etmiş bir ağacın haberini aldık ve buraya geldik. Gerçekten de yaşlı bir ağaç, sahip çıkılmasını istiyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde burayı tekrar ziyaret edeceğiz. Gereken önlemlerin alınması için yetkililere sesleniyoruz" dedi.

1500 rakımda 500 yıllık ardıç
1500 rakımda 500 yıllık ardıç
1500 rakımda 500 yıllık ardıç
1500 rakımda 500 yıllık ardıç
1500 rakımda 500 yıllık ardıç

Oltu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1500 rakımda 500 yıllık ardıç - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sevilen dizide nefes kesen sahne! Akın, Çukur'un oyununu bozdu Sevilen dizide nefes kesen sahne! Akın, Çukur'un oyununu bozdu Pandemiyle gelişen e-ticarete kayıtsız kalmadılar! Birçok market satışlarını internete taşıdı Pandemiyle gelişen e-ticarete kayıtsız kalmadılar! Birçok market satışlarını internete taşıdı Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi
CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira         
10:37
Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı         
10:20
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Kocası tarafından yakılan kadının acılı annesi konuştu: Kızımı yıllarca hem aldattı hem dövdü Kocası tarafından yakılan kadının acılı annesi konuştu: Kızımı yıllarca hem aldattı hem dövdü         
09:39
Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından güne yükselişle başlayan dolar, 8,25'ten işlem görüyor Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından güne yükselişle başlayan dolar, 8,25'ten işlem görüyor         
09:37
Kontrollü yıkım sırasında yan yatan bina komşu apartmana büyük zarar verdi, belediye soruşturma başlattı Kontrollü yıkım sırasında yan yatan bina komşu apartmana büyük zarar verdi, belediye soruşturma başlattı         
09:25
Türkiye'de çalışmaları yapılan 'sprey aşı' salgını bitirmede önemli rol oynayabilir Türkiye'de çalışmaları yapılan 'sprey aşı' salgını bitirmede önemli rol oynayabilir         
08:38
Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu         
07:23
İki eltinin kaçtığı 'yufkacı Muammer' hakkında yeni iddia! Mağdurlar Esra Erol'da konuştu İki eltinin kaçtığı 'yufkacı Muammer' hakkında yeni iddia! Mağdurlar Esra Erol'da konuştu         
22:36
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü         
19:41
Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı         
19:38
A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi         
18:03
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu         
17:15
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı         
17:09
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 10:43:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 1500 rakımda 500 yıllık ardıç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei