1500 yıllık Germanicia'yı ilmek ilmek halıya işliyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1500 yıllık Germanicia'yı ilmek ilmek halıya işliyorlar - Son Dakika

1500 yıllık Germanicia'yı ilmek ilmek halıya işliyorlar

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın tarihi 1500 yıllık Germanicia Antik Kenti'ndeki mozaiklerde bulunan figürler, Dulkadiroğlu Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan dokuma kursunda, halıya işleniyor.

1500 yıllık Germanicia'yı ilmek ilmek halıya işliyorlar, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın tarihi 1500 yıllık Germanicia Antik Kenti'ndeki mozaiklerde bulunan figürler, Dulkadiroğlu Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan dokuma kursunda, halıya işleniyor.

Germanica Mozaikleri'ndeki üzüm, horoz, ceylan, tavşan gibi çeşitli figürlerin yöresel halı ve kilimlere yansıtılması amacıyla Dulkadiroğlu Kaymakamlığı çalışma başlattı. Çalışma kapsamında da figürler özel bir teknik ile motif haline getirildi. Motifler, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin restore ettirdiği tarihi Üdürgücü Konağı'nda Halk Eğitim Müdürlüğü ile açılan kursta kadınlar tarafından halıya işleniyor.

IŞIK, 'YÜZDE 100 ORGANİK'

Usta Öğretici Hatice Işık, 13 kursiyer bulunduğunu, kursiyerlere halı dokumanın inceliklerini anlattıklarını söyledi. Germanica figürlerinin de ilmek ilmek dokuduğunu belirten Işık, "1500 yıllık tarihi Germanica desenlerini motif şeklinde hazırlanmasından sonra ilmek ilmek halı haline getirdik. Halıları orijinal yün ile dokuyoruz ve ipliklerin boyamasında kesinlikle kimyasal kullanmıyoruz. İpliklerimiz tamamen doğal kök boyayla boyanan iplikler. Halılarımız yüzde 100 organik halılar. 1500 yıllık Germanicia desenlerini halımıza yansıtmaya çalıştık" diye konuştu.

Hatice Işık ayrıca kursta dokunan halıların bir şirket aracılığıyla satıldığını, bunun da kursiyerlere gelir sağladığını belirterek, "İlmek hesabı ücret alıyorlar. Halı dokumada el çabukluğu çok önemli. Bu nedenle haftada 250 lira kazanan da ayda bu parayı alan da var. El çabukluğuna ve çalışmaya bağlı. Köşe yastık minderleri, araba koltuk minderleri de yapıyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Havva Çıracı ise kurs sayesinde hem boş zamanını değerlendirdiğini hem de dokuduğu halıları satarak ev ekonomisine katkı sağladığını söyledi.


Dulkadiroğlu, Hatice Işık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker oldu
Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı Libya halkı, TBMM'den geçen tezkereyi sevinçle karşıladı! Türk askerini bekliyorlar

Son Dakika Haberleri
20:11 Balıkesir aldatan eşinin kıyafetlerini yaktı, sosyal medyadan canlı yayın yaptı - Son Dakika
20:10 "Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu" - Son Dakika
20:08 Eskişehir'de yakalanan uyuşturucu ticareti şüphelisi 3 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika
20:05 DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika
20:05 Esenyurt'ta işçi servisi devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
19:59 Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker oldu - Son Dakika
18:57 Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 20:13:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 1500 yıllık Germanicia'yı ilmek ilmek halıya işliyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]