1500 yıllık zeytin ağacının yanına yapılan villa yıkıldı - Son Dakika

1500 yıllık zeytin ağacının yanına yapılan villa yıkıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 1500 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacının hemen yanına yapılan villanın 5 yıllık yapı ruhsat süresinin dolduğu ortaya çıktı.

1500 yıllık zeytin ağacının yanına yapılan villa yıkıldı, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 1500 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacının hemen yanına yapılan villanın 5 yıllık yapı ruhsat süresinin dolduğu ortaya çıktı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) şikayeti üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, villayı sahibine yıktırdı.

Kuşadası'nda profesyonel turist rehberliği yapan Ceyda Baydur, temmuz ayında sabah sporu yaparken, Kadınlar Mahallesi'nde 'Anıt Ağaç' olabileceğini düşündüğü bir zeytin ağacı gördü. Baydur, durumu EKODOSD yetkililerine bildirdi. Dernek Başkanı Bahattin Sürücü ve aralarında Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat'ın da bulunduğu uzman bir ekip, ağacı incelemek için söz konusu adrese gitti. Ekip, bölgeye vardığında zeytin ağacının hemen yanına 2 katlı villa inşa edildiğini gördü. EKODOSD tarafından yapılan ön çalışmada zeytin ağacının 1500 yıllık olduğu tespit edildi. Çalışmanın ardından durum Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bildirildi. Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen ekipler, Kadınlar Denizi Mahallesi, 588'inci Sokak, 1806 Ada, 3 Nolu parselde yer alan villanın 5 yıllık yapı ruhsat süresinin dolduğunu belirledi.

Kuşadası Belediyesi yetkilileri, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32 ve 42'nci maddesi doğrultusunda Belediye Meclis Encümeni'nin aldığı yıkım kararını villa sahibine bildirdi. Kararın bildirilmesinin ardından villa, dün sabah saatlerinde sahibi tarafından zabıta görevlilerinin gözetiminde yıkıldı.Kuşadası'nda kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini belirten Başkan Günel, "İlçemizin doğal ve tarihi yapısını bozan her şeyin takipçisiyiz. 5 yıllık ruhsat süresi dolan villa zabıta ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerimizin gözetiminde dün sahibi tarafından yıkıldı" diye konuştu.EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise gerekli yaptırımları uyguladığı için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.YAPI RUHSATININ SÜRESİNİN DOLMASI

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 29. maddesine göre ruhsat tarihinden itibaren iki yıl içinde yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda, yapı da ruhsatsız hale gelir.


Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Sabah, Villa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 17:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1500 yıllık zeytin ağacının yanına yapılan villa yıkıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsün nedenini eşcinsel evliliklere bağlayan Patrik Filaret'in testi pozitif çıktı İzmir'de hastane doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde Meteoroloji, 5 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu İkinci koronavirüs dalgası, kış ayları yerine gelecek ilkbaharda ortaya çıkabilir Erol Mütercimler, imam hatiplilere karşı sarf ettiği sözlerden dolayı özür diledi Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de 2019/20 sezonunun en iyi 11'ine seçildi Büyükçekmece'de karakola rüşvet baskınının görüntüleri aylar sonra ortaya çıktı Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı Malatya'da meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den önemli uyarı: Çelikhan-Erkenek arası riskli hale geldi Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı Napoli, City'ye gitmeye hazırlanan Koulibaly yerine Galatasaray'ın eski oyuncusu Denayer'i istiyor Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek 12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti
Gelecek Partisi'nden Demirtaş'ın Gelecek Partisi'nden Demirtaş'ın "Demokrasi İttifakı" çağrısına yanıt: Demokratik uzlaşmayı önemsiyoruz         
19:47
Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı         
19:16
Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti         
17:06
Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi         
16:49
Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü         
16:39
Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı         
16:00
Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü         
15:54
Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar         
15:48
Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
15:32
RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
15:15
FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti         
14:46
Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada         
14:43
75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi 75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi         
14:42
Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı         
13:41
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu         
13:34
Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı         
12:55
Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı         
12:27
Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu         
12:08
Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu         
11:55
İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı         
11:05
Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu         
10:41
Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyesinin iddiasını açtığı telefonla çürüttü Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyesinin iddiasını açtığı telefonla çürüttü         
10:41
HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi         
10:32
Bankaların kredi kartları için kestiği aidatlar geri alınabilir Bankaların kredi kartları için kestiği aidatlar geri alınabilir         
10:14
Çayına uyku hapı atmış! 6 çocuk annesi kadın, evlenme vaadiyle kandırdığı çobanı dolandırıp banyo penceresinden kaçtı Çayına uyku hapı atmış! 6 çocuk annesi kadın, evlenme vaadiyle kandırdığı çobanı dolandırıp banyo penceresinden kaçtı         
09:36
5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi 5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi         
09:23
Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim         
09:12
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı         
08:36
Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş         
08:32
7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş 7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş         
08:28
Yunanistan'da muhalefet iktidara yüklendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü Yunanistan'da muhalefet iktidara yüklendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 00:13:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 1500 yıllık zeytin ağacının yanına yapılan villa yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei