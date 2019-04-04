Son Dakika Haberleri: 151 Çeşit Mum Eritmek (Karıştırdık) #manyakdeney

151 Çeşit Mum Eritmek (Karıştırdık) #manyakdeney

10 dakika önce

Ben Enes Batur, 151 Çeşit Mum u karıştırıp kaynattık erittik ve yeni devasa bir mum yaptık, manyak deney kimyasal videomuzda.

Ben Enes Batur, 151 Çeşit Mum u karıştırıp kaynattık erittik ve yeni devasa bir mum yaptık, manyak deney kimyasal videomuzda

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:17 Kaynak: Youtube

Enes Batur, Genel
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