151 Çeşit Mum Eritmek (Karıştırdık) #manyakdeney
10 dakika önce
Ben Enes Batur, 151 Çeşit Mum u karıştırıp kaynattık erittik ve yeni devasa bir mum yaptık, manyak deney kimyasal videomuzda.
Ben Enes Batur
, 151 Çeşit Mum u karıştırıp kaynattık erittik ve yeni devasa bir mum yaptık, manyak deney kimyasal videomuzda
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:17 Kaynak: Youtube
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