151 Suç Kaydı Bulunan Cezaevi Firarisi Yakalandı
55 dakika önce
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 151 suç kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Hasan Çaphur, polis ekipleri tarafından yakalandı.
İZMİR'in Karabağlar
ilçesinde, 151 suç kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Hasan Çaphur, polis ekipleri tarafından yakalandı. Çaphur'un üzerinde yapılan aramada, Yakup Taşer adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İzmir
merkezli birçok ilde dolandıcılık olaylarına karıştığı belirlenen, hakkında kesinleşmiş 50 yıl hapis cezası bulunan ve 151 suçtan kaydı olan cezaevi firarisi Hasan Çaphur'un Karabağlar'da olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla Çaphur'u kahvehanede yakaladı. Çaphur'un üzerinde yapılan aramada, Yakup Taşer adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Gözaltına alınan Çaphur, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Çaphur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:42 Kaynak: DHA
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