Son Dakika Haberleri: 152 Hakim ve Savcı Birinci Dereceye Yükseltildi

152 Hakim ve Savcı Birinci Dereceye Yükseltildi

1 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli yargı ve idari yargıda 152 hakim ve Cumhuriyet başsavcı ile savcısının derecesini birinci dereceye yükseltti.

152 Hakim ve Savcı Birinci Dereceye Yükseltildi, System.String[]
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli yargı ve idari yargıda 152 hakim ve Cumhuriyet başsavcı ile savcısının derecesini birinci dereceye yükseltti.

Hakim ve savcıların derecelerinin yükseltilmesine ilişkin HSK kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, adli yargıda 145 hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcısı ile 7 idari yargı hakimi olmak üzere toplamda 152 hakim ve Cumhuriyet başsavcı ile savcısı birinci dereceye terfi etti.

HSK'nin kararında, 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkla Aralık 2018 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarını belirten liste yer aldı. Kararda ayrıca 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'inci derecelerde terfi sürelerini bitiren isimlere de yer verildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:31 Kaynak: DHA

Başsavcı, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Palu Ailesine Bir Şok Daha! Cinsel İstismar Soruşturması Derinleşiyor Sigarayı Bırakmak İsteyenler Tedaviden Ücretsiz Faydalanacak

CHP'li Başkan Zafer Atabey, Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu'nun Kendisini Darp Ettiğini Söyledi Gerdek Gecesi Eşinden Dayak Yiyen Merve Öğretmen, Hikayesiyle Kan Dondurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 08:35:32. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 152 Hakim ve Savcı Birinci Dereceye Yükseltildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]