Son Dakika Haberleri: 152 kilogram eroinle ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel 152 kilogram eroinle ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

152 kilogram eroinle ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

1 saat önce

Muğla'nın Ula ilçesinde bir tırın dorsesinde, arı kovanlarına preslenerek gizlenmiş halde ele geçirilen 152 kilogram eroinle ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde bir tırın dorsesinde, arı kovanlarına preslenerek gizlenmiş halde ele geçirilen 152 kilogram eroinle ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Ula ilçesinde durdurduğu tırda arı kovanlarına preslenmiş halde ele geçirilen 152 kilogram eroin ile ilgili gözaltına alınan C.B, T.E, F.G, S.S. ve M.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine Ula ilçesinde önlem alan polis ekipleri, 13 Ekim'de durdurdukları bir tırda kokuya duyarlı narkotik dedektör köpeğin de yardımıyla arama yapmış, arı kovanları arasına gizlenmiş preslenmiş 76 paket halinde 152 kilogram eroin ele geçirmişti.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

152 kilogram eroinle ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Narkotik, Muğla, Ula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:19 Kaynak: AA
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