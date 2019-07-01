152 kişinin bulunduğu uçak İsrail'e acil iniş yaptı
33 dakika önce
Almanya'nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslarası Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:30 Kaynak: İHA
'nın Köln
şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail
'in başkenti Tel Aviv
'deki Ben Gurion Uluslarası Havalimanı'na acil iniş yaptı.
(İHA)
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