Son Dakika Haberleri: 152 kişinin bulunduğu uçak İsrail'e acil iniş yaptı
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152 kişinin bulunduğu uçak İsrail'e acil iniş yaptı

33 dakika önce

Almanya'nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslarası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

152 kişinin bulunduğu uçak İsrail'e acil iniş yaptı, System.String[]
Almanya'nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslarası Havalimanı'na acil iniş yaptı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:30 Kaynak: İHA
Tel Aviv, Almanya, İsrail, Güncel
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