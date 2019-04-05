Son Dakika Haberleri: 152 Yıllık Belediyenin İlk Kadın Başkanı Mazbatasını Aldı

152 Yıllık Belediyenin İlk Kadın Başkanı Mazbatasını Aldı

42 dakika önce

152 yıllık belediyenin ilk kadın başkanı mazbatasını aldıEDİRNE - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Uzunköprü Belediye Başkanlığı'na CHP den seçilen Özlem Becan ve meclis üyeleri mazbatasını aldı.

152 Yıllık Belediyenin İlk Kadın Başkanı Mazbatasını Aldı, System.String[]
152 yıllık belediyenin ilk kadın başkanı mazbatasını aldı

EDİRNE - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Uzunköprü Belediye Başkanlığı'na CHP den seçilen Özlem Becan ve meclis üyeleri mazbatasını aldı.
Uzunköprü Belediye Başkanlığı sonuçların kesinleşmesi ve işlemlerin tamamlanmasının CHP Edirne il Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne belediye başkanı Recep Gürkan, Uzunköprü belediye başkanı Özlem Becan, Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Atalay 19 Uzunköprü İlçe Başkanı Muammer çetiner, Belediye Meclis Üyeleri ve partililer ile Uzunköprü Adliyesine gelerek, Uzunköprü İlçe Seçim Kurulu Başkanı elinden mazbatasını aldı.
Uzunköprü adliyesinden Cumhuriyet meydanına yürüyüş gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Uzunköprü belediye başkanı Özlem Becan burada kısa bir konuşma yaptı. Becan, "31 mart seçimlerinde gösterdiğiniz teveccühü için hepinize ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim. İnanın bizde bu teveccühe layık olmak için canımızı dişimize takıp çalışacağız. Uzunköprü'yü marka kent marka ilçe yapacağız diye yola çıktık bakın işte sayenizde oldu bile, şu an da Trakya da tek kadın belediye başkanıyız ve şu an da herkes bunu konuşuyor, hepinize çok teşekkür ediyorum".
Protokol üyeleri daha sonra atalar caddesinde bulunan Uzunköprü belediyesine yürüyerek burada devir teslim töreni gerçekleştirildi. Belediye başkanlığı odasında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan eski belediye başkanı Enis İşbilen şu ifadelere yer verdi.
Önceki dönem belediye başkanı İşbilen, "Bu bir bayrak yarışıdır. 10 yıl bu görevi üstlendim. Bu bir meslek değil görev çok kutsal bir görev ve bulunduğumuz ilçede doğduğumuz ilçede bu işi yapmak daha da önem katıyor. Çok onurlu şekilde yerine getirdik, Uzunköprülüler bizleri bağrına bastı şimdi de seni bağrına basacaklar ve tabii ki hizmetlerinin gerçekleşmesini isteyecekler ben canı gönülden kutluyorum en iyi şekilde yerine getireceğinden eminim" sözlerine yer verdi.
Özlem Becan 1868 yılında kurulan Uzunköprü belediyesinin ilk kadın başkanı olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:45 Kaynak: İHA

Özlem Becan, Uzunköprü, Genel
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