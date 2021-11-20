152 yıllık tescilli değirmende geleneksel yöntemlerle tahin üretimi - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Kumçatı beldesinde, 152 yıldır tahin üretimi yapılan değirmen, tescil sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 110 bin TL'lik hibe desteği ile restore edildi. Tarihi değirmende geleneksel yöntemlerle günde 350-400 kilo tahin üretiliyor.

Cudi Dağı eteklerindeki Kumçatı beldesinde, 1869 yılından beri tahin üretimi yapılan değirmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'taşınmaz kültür varlığı' olarak tescil edildi. 152 yıldır Kumçatı'da yetişen susamlar ile tahin üretimi yapılan değirmen, tescil sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 110 bin TL'lik hibe desteği ile restore edilerek modern görünüm kazandı.