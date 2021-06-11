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153. yıl kırmızı-beyaz balonlara kutlandı - Son Dakika

153. yıl kırmızı-beyaz balonlara kutlandı

11.06.2021 14:42
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Ordu'nun Ünye ilçesinde Türk Kızılay'ın 153. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kırmızı-beyaz balonlarla kutlama programı düzenlendi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Türk Kızılay'ın 153. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kırmızı-beyaz balonlarla kutlama programı düzenlendi.

1868 yılında kurulan ve günümüze, dünyanın dört bir yanında ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine ulaşan Türk Kızılay'ın 153. kuruluş yıl dönümü Ünye Şubesi tarafından yapılan balonlu etkinlikle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinlikte çocuklara ve ailelere kırmızı ve beyaz balonlar dağıtarak vatandaşlara Kızılay hakkında bilgilendirme yapan ekip, ardından iskelede bulunan gezi teknesinde balonları "İyilik kime yakışmaz ki" diyerek gökyüzüne bıraktı.

Yapılan etkinlik sonrası konuşan Türk Kızılay Ünye Şubesi Başkanı İsmet Küçükoğlu, "Bir grup idealist doktorun savaşta kaza gören ve yaralanan askerlere yardım amacıyla kurulmuş olan bu derneğimiz bu gün 153 yaşındadır. Aslında 1868 yılında kuruldu. O zaman Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti adına kurulmuştu. 1923 yılında Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti adında isim değiştirdi. 1935 yılında ise Türkiye Kızılay Cemiyeti yani bu günkü adını aldı. Adını veren de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Türk Kızılay dünyanın en büyük organizasyonlarından birisidir ve en büyük yardım kuruluşudur. Şu anda 70 ülkede hizmet vermektedir. 23 ülkede ise delegasyonu yani ofisi vardır" dedi.

"Kızılay ülkemizde bin 500 hastaneye kan veriyor"

Ülke genelinde Türk Kızılay'ın kan alma merkezlerinde bin 50 hastaneye kan stoklarını temin ettiğini ifade eden Başkan Küçükoğlu, "Türk Kızılay Ünye'de eskiden de vardı. Ancak 2019 yılında yeni bir organizasyona girerek yeniden kurulduk. Yaklaşık 2,5 yıla yakın süre içerisinde Kadın Kolları ve Genç Kızılay'ımızı kurduk. Şimdide engelsiz kulüp adı altında engellilere dönük olarak çalışmalarımız var. Onunda başkan ve yardımcılarını da seçtik. Onu da organize etmekteyiz. Türk Kızılay'ının Türkiye genelinde 262 tane şubesi ve 282 tanede temsilciliği var. Ayrıca kan alma genel müdürlüğümüz var. Türkiye'de bin 500 tane hastaneye sadece Kızılay kan veriyor" diye konuştu.

"400 bin liranın üzerinde maddi destek sağladık"

Kızılay Ünye Şubesi'nin açılmasının ardından ihtiyaç sahibi ailelere desteklerine devam ettiklerini sözlerine ekleyen Küçükoğlu, "Bunun haricinde sosyal yardımlarımız var. Yine 2,5 yıldan beridir ihtiyaç sahibi insanlara yaklaşık 400 bin liranın üzerine para yardımında bulunduk. Kızılay olarak dağıttığımız kıyafetlerin haddi hesabı yok. Bunun yanında 3 tondan fazla insanlarımıza kavrulmuş et dağıtımı gerçekleştirdik. Yine bunun yanında gıda paketleri dağıtıyoruz. Bu vesile ile her 11 Haziran'da Kızılay'ımızın kuruluşunu burada anıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - ORDU

153. yıl kırmızı-beyaz balonlara kutlandı
153. yıl kırmızı-beyaz balonlara kutlandı
153. yıl kırmızı-beyaz balonlara kutlandı
153. yıl kırmızı-beyaz balonlara kutlandı
153. yıl kırmızı-beyaz balonlara kutlandı

Kızılay, Türkiye, Ordu, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 153. yıl kırmızı-beyaz balonlara kutlandı - Son Dakika


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