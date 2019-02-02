1535 Genç, Rehabilite Edildi

"Uyuşturucuyla mücadelede en zoru, işin başında aile olarak neyi yapıp neleri yapmayacağımızı bilmemektir. Aileyi koruyarak çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız. "Güvenli Mahalle, Güvenli Okul" anlayışıyla kurulan Oya Bahadır Yüksel 18 Yaş Altı Madde Bağımlılığı Rehabilitasyon Merkezi'ne yansıttı. Uyuşturucunun pençesini düşmüş gençlerin topluma kazandırılması için gece gündüz çalışan merkez, açıldığı 2008 yılından bugüne kadar 2 bin 362 hastaya ulaştı. Yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'ye örnek olan Oya Bahadır Yüksel Madde Bağımlılığı Rehabilitasyon Merkezi, gençleri yaşamda başarılı olabileceği alanlara yönlendirdi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE AİLELERE EĞİTİM

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi madde bağımlılığına yönelik ikinci çalışmayı 2016 yılında Sosyal Araştırmalar Merkezini (SARMER) açarak başlattı. Büyükşehi·r, İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte riskli gördüğü 20 mahalle tespit edildi. "Bağımlılık ile ilgili çalışmaları halkın ayağına götüreceğiz" söylemiyle başlayan süreçte bağımlılıkla ilgili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay Cemiyeti arasında bir protokol imzalandı. Protokol doğrultusunda hazırlanan eğitim programında, 20 sorunlu mahallede koruyucu ve önleyici faaliyetler çerçevesinde aileler bilgilendirildi. Protokolün diğer paydaşları olan İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü de çalışmalara katıldı. Alan çalışmaları neticesinde 9 kurs merkezinde, 46 eğitim yapıldı, 8 bin 254 vatandaşa ulaşıldı. Merkezlerin hizmete açıldığı günden bu yana, 7-10 yaş arasında 2, 11-14 yaş arasında 216, 15-18 yaş arasında ise 1317 genç olmak üzere toplam 1535 kişi, rehabilite edildi, hayata yeniden "Merhaba" dedi.