1538 mesire yeri, yarın açılacak - Son Dakika

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye genelinde 1538 mesire yerinin belirlenen kurallara çerçevesinde yarın yeniden açılacağını duyurdu.

Koronavirüs salgını ile yürütülen mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olan mesire alanları, sosyal hayatta normalleşmenin kademeli olarak başlaması ile birlikte 1 Haziran'da yeniden açılıyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, belirlenen kurallar çerçevesinde Türkiye genelindeki 1538 mesire yerini pazartesi açacaklarını belirtti. Karacabey, "Normalleşme takviminin ikinci adımı kapsamında 81 ilimizdeki mesire yerlerini tekrar vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek" dedi.

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