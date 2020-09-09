154 Mehmetçik Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika

Elazığ'dan 154 Mehmetçik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına katılmak üzere dualarla Suriye'ye uğurlandı.

İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Törende konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, geçmişten bugüne Türk askerinin gittiği her yere barış götürdüğünü söyledi.

"Bugün sizleri burada hayırlı bir göreve gönderiyoruz. 154 askerden oluşan bölüğümüz inşallah 6 aylık geçici görevle Suriye'ye bu kutsal vatan görevini görmek üzere gidecek ve hayırlısıyla geri dönecek." ifadelerini kullanan Yırık, şunları kaydetti:

"Tarihinde 4 kıtada at koşturmuş bir milletin ecdadı olarak gittiği topraklarda insanların, mazlumların övünç kaynağı olmuş, hoşgörünün, merhametin, insan haklarının timsali olmuş tarihinde asla zulmetmemiş, mazlumların her zaman yanında olmuş bir milletiz. Suriye'de anne babasız kalmış çocukların, yetimlerin, öksüzlerin övünç kaynağı, beklediği askerlersiniz."

Törenin ardından aileleriyle vedalaşan Mehmetçik, yola çıktı.

Törene, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, askerler ve aileleri katıldı.