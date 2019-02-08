Son Dakika Haberleri: 154 milyon oy pusulası basımı için ihale açıldı

154 milyon oy pusulası basımı için ihale açıldı

3 dakika önce

YSK, 153.9 milyon oy pusulasının basım-dağıtımı için ihaleye çıktı.

154 milyon oy pusulası basımı için ihale açıldı, System.String[]
YSK, 153.9 milyon oy pusulasının basım-dağıtımı için ihaleye çıktı. Teklifler ilk grup iller için 13 Şubat, ikinci grup iller için ise 14 Şubat tarihlerine kadar verilebilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:20 

Ekonomi
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