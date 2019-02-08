154 milyon oy pusulası basımı için ihale açıldı
3 dakika önce
YSK, 153.9 milyon oy pusulasının basım-dağıtımı için ihaleye çıktı.
YSK, 153.9 milyon oy pusulasının basım-dağıtımı için ihaleye çıktı. Teklifler ilk grup iller için 13 Şubat, ikinci grup iller için ise 14 Şubat tarihlerine kadar verilebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:20
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