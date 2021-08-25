154 muhtar Ağrı'da halay çekti - Son Dakika

TÜRKİYE Muhtarlar Konfederasyonu tarafından düzenlenen 'Türkiye Muhtarları El Ele' projesi kapsamında Ağrı'da tarihi ve turistik yerleri gezen muhtarlar, davul-zurna eşliğinde halay çekti.

İçişleri Bakanlığı'nın desteği ile Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Hepimiz birlikteyiz Türkiye için görevdeyiz" sloganı ile yürütülen 'Türkiye Muhtarları El Ele' projesi kapsamında 154 muhtar Ağrı'ya geldi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu'nda yapılan proje toplantısının ardından muhtarlar, Ağrı gezisine çıktı. Muhtarlar, Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı, eski Bayazıt Evleri Müzesi ve kentin diğer tarihi ve doğal güzelliklerini gezip, İshak Paşa Sarayı'nda davul zurna eşliğinde halay çekip, eğlendi.

Ağrı'ya ilk kez geldiğini söyleyen Ankara Yenimahalle ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Cennet Mumcu, "Türkiye Muhtarları El Ele' projesi için Ağrı'dayız. Burayı gezme fırsatı yakaladık. Şu anda İshak Paşa Sarayı'ndayız. Dünyada kalorifer sisteminin kullanıldığı ilk yer burası. Gerçekten muhteşem bir yer. Harika bir coğrafya. Ağrı Dağı 'nın eteklerinde rüzgarlı bir hava var. Çok güzel bir yer. Ağrı'dan buraya gelene kadar bir ova var. Sonrasında ise sarp virajlar ve dik yamaçlarda yapılan bir saray görüyoruz. Herkes çok misafirperver. İsteyen herkes rahatlıkla gelip görebilir" diye konuştu.'TARİH KOKAN BİR ŞEHİR, AĞRI'

Türkiye topraklarının her bir köşesinin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyleyen Ankara Çankaya Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Aslı Arslan ise, "Gelip görmeyen herkese Ağrı'ya bir kere de olsa gelmelerini tavsiye ediyorum. Gerçekten Ağrı'yı çok beğendik. Bunu şöyle dile getirmek istiyorum. 'Dağ bizim, taş bizim, doğusundan batısına vatan bizim'. Ağrı tarih kokan bir şehir. İshak Paşa Sarayı'na gerçekten hayran kaldık. Buraya hiç gelmemiş insanlara mutlaka gelip görmelerini tavsiye ediyorum" dedi.