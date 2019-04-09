Son Dakika Haberleri: 155'e Gelen En Güzel Asılsız İhbar

155'e Gelen En Güzel Asılsız İhbar

29 dakika önce

155'e gelen en güzel asılsız ihbarERZURUM - Aşkale Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Konsey Başkanlığı tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline kutlama düzenlendi.

155'e gelen en güzel asılsız ihbar

ERZURUM - Aşkale Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Konsey Başkanlığı tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline kutlama düzenlendi. 155 Polis İmdat Hattı'na okulda kavga olduğu ihbarı yapıldı. Hemen olay yerine gelen ekipler büyük bir sürprizle karşılaştı.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Yılı onuruna Aşkale Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ve Öğrenci Konsey Başkanlığı ortaklığında İlçe Emniyet Müdürlüğüne sürpriz yapıldı. Alo 155 İhbar Hattı aranarak Meslek Yüksek Okulunda kavga ihbarı yapıldı. İhbarı alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen olay yerine geldi. Okul bahçesine gelen ekipler güzel bir sürprizle karşılaştı. Kavga yerine bahçede onları Meslek Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Kadir Bakırcı, öğretim görevlileri ve ellerinde Türk bayrakları ile öğrenciler karşıladı.
Olaya müdahale etmek için Emniyet Müdür Vekili Komiser Cesur Öner'in başında olduğu ekipler Karadeniz Marşı eşliğinde karşılandı. Sürprizden habersiz okula gelen Emniyet mensupları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Pasta kesen öğrenciler polis memurlarına ikram ettikten sonra okul bahçesinde hep birlikte halay çekti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:25 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Aşkale, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rallici Burcu Çetinkaya, "Gücüm Yetmedi" Diyerek Başörtüsünü Çıkardığını Duyurdu İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç Baykal'dan Hükümete Çağrı: Sonuçlar Hemen İlan Edilmeli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 20:54:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 155'e Gelen En Güzel Asılsız İhbar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]