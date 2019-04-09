155'e Gelen En Güzel Asılsız İhbar
29 dakika önce
155'e gelen en güzel asılsız ihbarERZURUM - Aşkale Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Konsey Başkanlığı tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline kutlama düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:25 Kaynak: İHA
155'e gelen en güzel asılsız ihbar
ERZURUM - Aşkale
Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Konsey Başkanlığı tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü
personeline kutlama düzenlendi. 155 Polis
İmdat Hattı'na okulda kavga
olduğu ihbarı yapıldı. Hemen olay yerine gelen ekipler büyük bir sürprizle karşılaştı.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Yılı onuruna Aşkale Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ve Öğrenci Konsey Başkanlığı ortaklığında İlçe Emniyet Müdürlüğüne sürpriz yapıldı. Alo 155 İhbar Hattı aranarak Meslek Yüksek Okulunda kavga ihbarı yapıldı. İhbarı alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen olay yerine geldi. Okul bahçesine gelen ekipler güzel bir sürprizle karşılaştı. Kavga yerine bahçede onları Meslek Yüksek Okul Müdürü
Prof. Dr. Kadir Bakırcı, öğretim görevlileri ve ellerinde Türk bayrakları ile öğrenciler karşıladı.
Olaya müdahale etmek için Emniyet Müdür Vekili Komiser Cesur Öner'in başında olduğu ekipler Karadeniz
Marşı eşliğinde karşılandı. Sürprizden habersiz okula gelen Emniyet mensupları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Pasta kesen öğrenciler polis memurlarına ikram ettikten sonra okul bahçesinde hep birlikte halay çekti.
Rallici Burcu Çetinkaya, "Gücüm Yetmedi" Diyerek Başörtüsünü Çıkardığını Duyurdu
İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç
Baykal'dan Hükümete Çağrı: Sonuçlar Hemen İlan Edilmeli