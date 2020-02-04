155 gündür bekliyorlar: Bir anne daha evladına kavuştu, umutları arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 155 gündür bekliyorlar: Bir anne daha evladına kavuştu, umutları arttı - Son Dakika

155 gündür bekliyorlar: Bir anne daha evladına kavuştu, umutları arttı

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 155'inci gününe girdi.

155 gündür bekliyorlar: Bir anne daha evladına kavuştu, umutları arttı, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 155'inci gününe girdi. Bir ailenin daha evladına kavuşması, nöbettekilerin umudunu arttırdı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 155'inci gününde de devam ediyor. 4 yıl önce terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Harun Açan'ın güvenlik güçlerine teslim olarak ailesi ile kavuşması sonrası evlat nöbetindeki ailelerin umutlarını artırdı.

"BİR AİLE DAHA EVLADINA KAVUŞTU, ÇOK SEVİNÇLİYİZ VE ÇOK MUTLUYUZ"

Van'da 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için HDP il binası önünde bulunan çadırda oturma eylemine katılan anne Nazlı Sancar, 155 gündür evlatlarının yolunu gözlediklerini ve nöbette olduklarını söyledi. Sancar, "Ben kızım için buradayım ve kızımı almadan buradan gitmeyeceğim. Bugün de bir aile daha ailesine kavuştu çok sevinçliyiz ve çok mutluyuz. Onların acısı ile bizim acımız aynıdır. Aynı bizim evladımız gelmiş gibi çok sevindik ve çok mutlu olduk. Allah herkesin bütün anneleri evlatlarına kavuştursun inşallah" diye konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
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