155 hattını arayan çocuğa, polislerden oyuncak araba hediyesi - Son Dakika

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 155 polis hattını arayan Mehmet Ali Bayrak (10), öHep yaşlılara yardım ediyorsunuz, çok sıkıldım, biz küçüklere yapacak bir şey yok mu'ö diye sordu. Polisler aralarında topladıkları parayla aldıkları oyuncak arabayı evinde çocuğa hediye etti. Ardeşen'de ailesi ile yaşayan Mehmet Ali Bayrak, 155 polis hattını arıyarak 'Hep yaşlılara yardım ediyorsunuz, çok sıkıldım, biz küçüklere yapacak bir şey yok mu'ö diye sordu. Polis memurları Hasan Çakır, Vural Yılmaz, Cüneyt Okur, Cihan Özbek ve Sefa Tosun aralarında para toplayarak oyuncak araba aldı. Eve giden polisler, ziyaret ettiği çocuğa hediyesini verdi. Çocuk ve ailesi polislere teşekkür etti.