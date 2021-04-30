155 KİLO 550 GRAM AFYON SAKIZINI CEVİZİN İÇİNE YERLEŞTİRDİLER - Son Dakika

155 KİLO 550 GRAM AFYON SAKIZINI CEVİZİN İÇİNE YERLEŞTİRDİLER
30.04.2021 09:15
TÜRKİYE'nin İran'a açılan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada, ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı uyuşturucu madde ele geçirildi.
TÜRKİYE'nin İran'a açılan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada, ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucunda İran'dan Türkiye'ye giriş yapan ceviz yüklü bir TIR'ı durdurdu. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama kararının ardından ekipler, dorse de ceviz dolu çuvalları aşağıya indirerek detaylı arama yaptı. Ekipler, 87 çuval içerisindeki ceviz kabuklarının içine zulalanmış 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan B.G, Ö.K. ve A.H. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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