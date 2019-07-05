155 Polis ihbar hattı 112 Acil Çağrı Hattına entegre edildi
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İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen ve Valilikler bünyesinde hizmet vermekte olan 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İhbar Hattı, 112 Acil Çağrı Hattına entegre edildi.
İçişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:28 Kaynak: İHA
tarafından koordine edilen ve Valilikler bünyesinde hizmet vermekte olan 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi kapsamında, Sakarya
İl Emniyet Müdürlüğü
155 Polis
İhbar Hattı, 112 Acil Çağrı Hattına entegre edildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İhbar Hattı, 03.07.2019 günü saat 10.00 itibariyle 112 Acil Çağrı Hattına entegre edilerek hizmet vermeye başladı. Konu ile ilgili Sakarya Valiliği
'nden yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen ve Valilikler bünyesinde hizmet vermekte olan 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İhbar Hattı 03.07.2019 günü saat 10.00 itibariyle 112 Acil Çağrı Hattına entegre edilerek hizmet vermeye başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
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