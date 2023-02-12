156 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILAN SEMİH, GALATASARAY HAYRANI OLDUĞUNU SÖYLEDİ - Son Dakika
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156 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILAN SEMİH, GALATASARAY HAYRANI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

12.02.2023 19:56

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 156 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Semih İnce (9), bir damacana su ve çilekli dondurma istedi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 156 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Semih İnce (9), bir damacana su ve çilekli dondurma istedi. Aynı zamanda Galatarasay taraftarı olduğunu ve futbolcularından Icardi ile Muslera'ya hayran olduğunu belirten Semih'e görevliler tüm isteklerinin yerine getirileceğini ancak bunun için biraz sabırlı olması gerektiğini belirttiler.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma yol açan depremlerde en çok etkilenen bölgelerden Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, taramalar sırasında Yunus Kaya apartmanı yıkıntıları arasında hayat belirtisine rastladı. Ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı Semih'i depremin 156'ıncı saatinde kurtarmayı başardı. İlk kontrolleri yapılan Semih, helikopter ambulansla Gaziantep'e sevk edilirken, istekleri de sıraladı. Galatasaray taraftarı olduğunu Icardi ve Muslera hayran olduğunu ifade eden Semih, ayrıca Çok susadım bir damacana su istiyorum. Çilekli dondurma da istiyorum. dedi.

Görevliler tüm isteklerinin yerine getirileceğini ancak, bunun için biraz sabırlı olması gerektiğini ifade etti. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 156 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILAN SEMİH, GALATASARAY HAYRANI OLDUĞUNU SÖYLEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: 156 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILAN SEMİH, GALATASARAY HAYRANI OLDUĞUNU SÖYLEDİ - Son Dakika
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