156 yıl 117 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Çeşme'de yakalandı - Son Dakika

Öte yandan, Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri; yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma, bulundurma suçlarından aranan M.İ.K.'yı da yakalayarak gözaltına aldı.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı yağma, kamu malına zarar verme, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan cezaevi firarisi H.D'nin, Çeşme'deki bir otelde sahte kimlikle kaldığını tespit etti. Ekiplerin otelde yaptığı operasyon sonucunda yakalanan cezaevi firarisi H.D. gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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