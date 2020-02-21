156 yıl 117 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Çeşme'de yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 156 yıl 117 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Çeşme'de yakalandı - Son Dakika

156 yıl 117 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Çeşme'de yakalandı

7 saat önce

156 yıl 117 ay 55 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, İzmir'in Çeşme ilçesinde sahte kimlikle kaldığı otelde yakalandı.

156 yıl 117 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Çeşme'de yakalandı, System.String[]

156 yıl 117 ay 55 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, İzmir'in Çeşme ilçesinde sahte kimlikle kaldığı otelde yakalandı.


Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı yağma, kamu malına zarar verme, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan cezaevi firarisi H.D'nin, Çeşme'deki bir otelde sahte kimlikle kaldığını tespit etti. Ekiplerin otelde yaptığı operasyon sonucunda yakalanan cezaevi firarisi H.D. gözaltına alındı.


Hakkında 156 yıl 117 ay 55 gün hapis cezası bulunan H.D., Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi. H.D., Adliyede yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.


24 ay 7 gün hapis cezası bulunan zanlı da yakalandı


Öte yandan, Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri; yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma, bulundurma suçlarından aranan M.İ.K.'yı da yakalayarak gözaltına aldı.


Hakkında 24 ay 7 gün hapis cezası bulunan M.İ.K., Çeşme Adliyesinde yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - İZMİR

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:43 Kaynak: İHA
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