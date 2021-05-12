157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı! - Son Dakika

157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı!

12.05.2021 09:34

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan Süleyman Çapar, 29 yıl bir şirkette çalıştıktan sonra emekli oldu. Bir süre sonra dolandırıcılar, kendilerini banka memuru gibi tanıtarak , Süleyman Çapar'ın yanına geldiler. Çapar'a ödemeler konusunda kolaylık sağlayacaklarını öne sürerek, bilgilerini aldılar. Bilgileri alınan Çapar, 163 bin liralık emekli ikramiyesinin,157 bin liralık kısmını dakikalar içerisinde telefon dolandırıcılarına kaptırdı.

Köşk ilçesinin kırsal Başçayır Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Süleyman Çapar (55), 29 yıl Türk Telekom'da işçi olarak çalıştıktan sonra geçen ocak ayında emekli oldu. Emekli ikramiyesini bankaya yatıran Çapar, sahibi olduğu incir bahçelerinde çiftçilik yapmaya başladı.

Geçen 28 Nisan Çarşamba günü atlarla incir bahçesinde ağaçlarının etrafını sürdüğü sırada kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi, iddiaya göre, kredi kartı aidatı ile daha önce kullandığı kredilerin dosya masraflarının geri ödeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine Çapar, telefondaki kişiye kimlik bilgilerini verip, istedikleri bazı numaraları tuşladı. Bu şekilde Çapar'ın kimlik bilgilerini ele geçirip, telefonunu yönlendiren şüpheliler, Çapar'ın hesabındaki 163 bin liranın 130 bin lirasını bir bankaya 27 bin lirasını da başka bir bankaya havale ederek dolandırdı. Telefonu kapattıktan sonra şüphelenip, hesabının bulunduğu bankayı arayan Çapar, hesabındaki paranın toplam 157 bin liranın bilgisi dışında başka bir hesaba havale edildiğini öğrenince dolandırıldığını anladı. Hemen hesabını bloke ettiren Çapar, soluğu jandarmada alıp, şikayetçi oldu.

Emeklilik ikramiyesini dakikalar içinde telefon dolandırıcıların kaptırdı

"NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM"

Olayın şaşkınlığını üzerinden halen atamadığını belirten Süleyman Çapar, "Gelen telefonu açtım. Dolandırıcı olduklarını bilmiyordum. Bana, hesabımın bulunduğu bankadan aradıklarını söylediler. Kimlik bilgilerimi sordular, ben de cevapladım. Çok geç kendime gelerek bankamı aradığımda bankadan 'dolandırıldığım' söylendiğimde neye uğradığımı şaşırdım. Hemen hesabımı dondurttum. Böylelikle hesabımdaki kalan 6 bin lirayı kurtardık. Dolandırıcılar nasıl yaptılarsa telefonumu yönlendirme yapmışlar. Şikayetimden sonra jandarmayı benim telefonumdan arayan şüpheli, "Para benim param, Şikayetçi değilim, sizi ilgilendirmez' dedikten sonra, telefon numaralarını kullanılmaz duruma almışlar. Jandarmaya tekrar gittiğimde telefonumun yönlendirildiğini orada öğrendim ve şaşkına döndüm. 29 yıllık birikimim gitti. Adaletten ve yetkililerden yardım bekliyorum. Adaletimize elbette güveniyorum. Benim başıma geldi. Başkalarının başına gelmesin çok kötü bir şey. Yılların birikimi 2 dakikada uçtu gitti. Ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz. İnşallah benim bu haykırışım başkalarının dolandırılmamasına vesile olur" dedi.

Emeklilik ikramiyesini dakikalar içinde telefon dolandırıcıların kaptırdı
157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı!
157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı!
157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı!

Türk Telekom, Cep Telefonu, Emekli, Banka, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı! - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (4)
  • 1234: Dolandırıcılar hesapların ve kartların eksideyse ve kredi çıkmama ihtimalin de varsa aramıyorlar.Hesabında para varsa kartlarında limit varsa ve kredi çıkma ihtimalin de varsa arıyorlar.Büyük ihtimal bilgilerin sızdırıldığını düşünüyorum... Cevap Yaz 16 0 Yayından Kaldır
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