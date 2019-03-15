Son Dakika Haberleri: 157 Seçmeni Olan Mahallede 6 Muhtar Adayı Yarışıyor

157 Seçmeni Olan Mahallede 6 Muhtar Adayı Yarışıyor

2 saat önce

İZMİR'in Beydağ ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Sarıkaya'da sadece 157 seçmen olmasına karşın, 6 kişi muhtar olmak için yarışıyor.

157 Seçmeni Olan Mahallede 6 Muhtar Adayı Yarışıyor, System.String[]
İZMİR'in Beydağ ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Sarıkaya'da sadece 157 seçmen olmasına karşın, 6 kişi muhtar olmak için yarışıyor. Her adaya 26 seçmenin düştüğü mahallede, kıyasıya rekabet yaşanıyor.

Beydağ'a bağlı kırsal Sarıkaya Mahallesi'nde muhtarlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Nüfusu 203 olan mahallede 157 seçmen bulunurken, muhtarlık için ise 6 kişi aday oldu. 1994 yılından beri muhtarlık yapan ve 6'ncı döneme hazırlanan Şakir Sarıkaya (56), muhtarlığın maaşı ve sigortasından dolayı cazip hale geldiğini söyledi. Evli ve 2 kız babası olan 25 yıllık muhtar Sarıkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği değer nedeniyle de birçok kişinin muhtarlığa yöneldiğini kaydetti. Şakir Sarıkaya, "Herkesin hakkı, kimseye bir şey diyemeyiz. Biz burada yapılması gereken her şeyi yaptık. Zaten ilk seçildiğimde muhtarlık maaşı oldukça düşüktü. Biz muhtarlığı gönül işi için yapıyoruz. Şimdikiler ise maaşı ve sigortası için aday oluyor. Hiçbiri 'Bu muhtar şunu yapmadı, biz bunları yapacağız' diyemiyor" ifadelerini kullandı.

Mahallede, muhtarlık yarışına Şakir Sarıkaya'nın yanı sıra, Bekir Çobanöz, Hasan Karagül, Özay Bağcı, Ahmet Yılmaz, Vural Gündüz de katıldı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:49 Kaynak: DHA

Beydağ, İzmir, Sarıkaya, Güncel
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