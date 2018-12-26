Son Dakika Haberleri: 157 Türün Bulunduğu Hayvanat Bahçesinde Hayvanlar Üşümüyor

157 Türün Bulunduğu Hayvanat Bahçesinde Hayvanlar Üşümüyor

20 dakika önce

157 türün bulunduğu hayvanat bahçesinde hayvanlar üşümüyor Harikalar Diyarı Sorumlusu Burhanettin Bacak: "Hayvanların sağlıklarında bozulma olmaması için önlemler almış durumdayız"KAYSERİ - Kış aylarının gelmesiyle birlikte Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesinde bulunan...

157 türün bulunduğu hayvanat bahçesinde hayvanlar üşümüyor
Harikalar Diyarı Sorumlusu Burhanettin Bacak:
"Hayvanların sağlıklarında bozulma olmaması için önlemler almış durumdayız"

KAYSERİ - Kış aylarının gelmesiyle birlikte Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesinde bulunan hayvanların barınakları da kış şartlarına uygun hale getirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde 180 bin metrekare alanda 157 türde yaklaşık 2 bin hayvan bulunuyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte hayvanların aşırı soğuklardan olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi için hazırlıklar tamamlandı. Hayvanların barınak ve yemlerini mevsim şartlarına göre ayarladıklarını iade eden Harikalar Diyarı Sorumlusu Burhanettin Bacak; "Kış aylarına girdik, hava sıcaklıkları eksi derecelere düşmüş durumda. Hayvanat bahçemiz bünyesinde bulunan tropikal iklime ait hayvanların da barınaklarını biz o şartlara göre düzenlemiş durumdayız. Ufo ve kombili ısıtma sistemlerimiz mevcuttur. Hayvanların sağlıklarında herhangi bir bozulma söz konusu olmaması için önlemler almış durumdayız. Kış dolayısıyla hayvanların yemlerinde de değişiklik yaptık, enerji miktarlarını artıracak yem katkı maddeleri veriyoruz. Gayet de sağlıklılar, herhangi bir sıkıntıları yok" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:49 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini Ocak'ta Yüzde 11,14'lük Zam Bekliyor Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den İsrail Adalet Bakanı'na Yanıt: Terör Adına Ağıt Yakılmasına Şaşırmıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 16:09:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 157 Türün Bulunduğu Hayvanat Bahçesinde Hayvanlar Üşümüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]