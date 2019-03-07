Son Dakika Haberleri: 158 Eczacı Kemer'e Uçtu

158 Eczacı Kemer'e Uçtu

26 dakika önce

Bursa Eczacılar Kooperatifi (BEK); Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'ten toplam 158 eczacıyı bir etkinlik için Antalya'nın Kemer ilçesine götürdü.

158 Eczacı Kemer'e Uçtu, System.String[]
Bursa Eczacılar Kooperatifi (BEK); Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'ten toplam 158 eczacıyı bir etkinlik için Antalya'nın Kemer ilçesine götürdü. Etkinlik için Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanından uçakla yola çıkan eczacılar, düzenlenen organizasyon sebebiyle yetkililere teşekkür ettiler. Türkiye genelinden toplam bin 500 eczacının katılacağı programa ilaç firmalarının yanı sıra sektör dışı kuruluşlar da katılacak. Düzenlenen organizasyon ile eczacıların firmaları ve ilaçları daha yakından tanımaları hedefleniyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:44 Kaynak: İHA

Bilecik, Antalya, Eskişehir, Kemer, Yaşam
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