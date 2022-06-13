158 yıllık Kavakkapı'da defineciler 2 metrelik kuyu kazdı - Son Dakika
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158 yıllık Kavakkapı'da defineciler 2 metrelik kuyu kazdı

13.06.2022 10:59
158 yıllık Kavakkapı'da defineciler 2 metrelik kuyu kazdı

ERZURUM'u saldırılardan korumak için 158 yıl önce yaptırılan 9 kapı arasında ayakta kalanlardan Kavakkapı, definecilerin saldırısına uğradı.

ERZURUM'u saldırılardan korumak için 158 yıl önce yaptırılan 9 kapı arasında ayakta kalanlardan Kavakkapı, definecilerin saldırısına uğradı. 2 metre genişliğinde ve derinliğinde kazı yapan definecilerin, altın bulamadıkları çukura araç lastikleri attıkları görüldü.

Yakutiye ilçesinde 50'nci Yıl Caddesi ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve Şükrüpaşa semtini birbirine bağlayan yolun geçiş noktalarından, bir adı da 'Ardahankapı' olan Kavakkapı, 1864'te Fosfor Mustafa Paşa tarafından düşman saldırılarını önlemek amacıyla inşa edildi. Kentin çevresindeki 9 kapıdan 1'i olan ve uzun süre askeri amaçlı kullanıldıktan sonra boşaltılan Kavakkapı, sahipsiz kaldı. Madde bağımlılarının kullandığı, yakılan ateş nedeniyle duvarları isten siyahlaşan tarihi bina, son olarak definecilerin saldırısına uğradı. Yaya ve araç trafiğinin geçiş noktası binada altın arayan definecilerin, 2 metre derinliğinde ve genişliğinde kazı yaptığı anlaşıldı. Çıkardıkları toprağı bina içine boşaltan definecilerin, altın bulamayınca da çukura araç lastikleri attıkları görüldü. Osmanlı döneminde Erzurum'u savunma amaçlı inşa edilen tabyalarla birlikte giriş-çıkışlar için askeri amaçlı kapılar yapıldığını belirten araştırmacı ve yazar Abdurrahman Zeynal, Kavakkapı'nın da bunlardan olduğunu söyledi. Batum, Rize tarafından gelenlerin bu kapıdan Erzurum'a giriş yaptığını belirten Zeynal, askeri amaçlı inşa edilen binada define olamayacağını belirterek, "Çok üzgünüm, tarihi bir binaya yapılanlardan dolayı. Kentin giriş-çıkışının yapıldığı askeri amaçlı olan bir binada altın ve benzeri eşya olamaz, mümkün değil. Buralar daha çok askeri amaçlı kullanıldığı için mermi olabilir, kılıç parçaları olabilir, teçhizat malzemesinin çürümüş kısımları olabilir ama defineciler, dedektörlerinin sinyal verdiği her yeri kazıyorlar. Burada da 2 metre derinliğinde kazı yapmışlar. Maalesef defineciler, Anadolu'yu, Erzurum'u talan ediyor. Definecilerle ilgili bir an önce çok ciddi, caydırıcı kanunlar çıkarılması lazım. Yoksa böyle kazılarak boşaltılan yerler bir süre sonra yıkılır, yok olur" diye konuştu.


158 yıllık Kavakkapı'da defineciler 2 metrelik kuyu kazdı
158 yıllık Kavakkapı'da defineciler 2 metrelik kuyu kazdı
158 yıllık Kavakkapı'da defineciler 2 metrelik kuyu kazdı
158 yıllık Kavakkapı'da defineciler 2 metrelik kuyu kazdı
158 yıllık Kavakkapı'da defineciler 2 metrelik kuyu kazdı
158 yıllık Kavakkapı'da defineciler 2 metrelik kuyu kazdı
158 yıllık Kavakkapı'da defineciler 2 metrelik kuyu kazdı
158 yıllık Kavakkapı'da defineciler 2 metrelik kuyu kazdı
158 yıllık Kavakkapı'da defineciler 2 metrelik kuyu kazdı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Yakutiye, Tragger, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 158 yıllık Kavakkapı'da defineciler 2 metrelik kuyu kazdı - Son Dakika

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