Son Dakika Haberleri: 16.5 milyar doların Türkiye’de kalması için öneri

16.5 milyar doların Türkiye’de kalması için öneri

1 saat önce

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, "Yağlı tohumlarda destekleme artırılmalı, sözleşmeli üretim yaygınlaştırılmalı" dedi.

16.5 milyar doların Türkiye’de kalması için öneri, System.String[]
Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, "Yağlı tohumlarda destekleme artırılmalı, sözleşmeli üretim yaygınlaştırılmalı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:27 

Tahir Büyükhelvacıgil, bitkisel yağ, Ekonomi
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