16.5 milyar doların Türkiye’de kalması için öneri
1 saat önce
Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, "Yağlı tohumlarda destekleme artırılmalı, sözleşmeli üretim yaygınlaştırılmalı" dedi.
Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil
, "Yağlı tohumlarda destekleme artırılmalı, sözleşmeli üretim yaygınlaştırılmalı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:27
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